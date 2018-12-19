Дональд Трамп распорядился вывести все американские войска из Сирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника из Вашингтона. Официального заявления по этому поводу не было, однако косвенно это подтверждает твит президента США.

— Мы победили ИГ* в Сирии, и это единственная причина находиться там во время президентства Трампа, — написал он на своей странице в Twitter.

twitter @ realDonaldTrump

В Пентагоне информацию официально пока не подтвердили, заявив, что «продолжают работать с партнерами в регионе».

Bloomberg напоминает, что буквально на прошлой неделе чиновники администрации Белого дома оспаривали тезис о победе над «Исламским государством»* и высказывали предположение, участие США в конфликте будет продолжаться. В американском Минобороны некоторые расценивают происходящее как победу Турции, Ирана, России и Асада.

В свою очередь Reuters отмечает, что полный вывод американских военных из Сирии может привести к возрождению ИГ*. Однако, по словам источника агентства, решение уже принято и консультации с партнерами и союзниками по коалиции были проведены.

Как ранее сообщал Пятый канал, в ноябре в интервью газете The Washington Post Дональд Трамп высказал сомнение в целесообразности присутствия американских солдат на Ближнем Востоке, поскольку, по его словам, нефть больше не играет решающей роли в политике США.

*организация запрещена в России.