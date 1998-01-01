Живую кошку спасатели извлекли из-под завалов в городе Шахты

, 15:24 115

Хлопок газа произошел рано утром в понедельник, 14 января, в жилом доме города Шахты в Ростовской области.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Взрыв газа в Шахтах 11

Спасатели МЧС достали живую кошку из-под завалов, частично обрушившейся в результате хлопка газа жилой девятиэтажки в городе Шахты Ростовской области, сообщает РИА Новости.

По информации местных властей, на 13 часов по московскому времени, на месте ликвидации последствий ЧП работали 422 человека личного состава МЧС и 74 единицы техники. На месте дежурят порядка 20 альпинистов-спасателей, при необходимости готовые приступить к работам.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что президент России Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области 14 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме этого, российский лидер поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину начать расследование причин взрыва. Ведомство, в свою очередь, уже возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи проводят выемку документов и обыски в газоснабжающей и управляющей компании.

Тема:
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