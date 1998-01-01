Депутаты предложили устанавливать системы контроля газа в многоквартирных домах

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Средства на установку предлагается брать из фондов капитального ремонта.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 77 Взрыв газа в Шахтах 17

В Госдуму внесен проект, который предполагает установку средств защиты от утечки газа в многоквартирных домах. Предложение опубликовано на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания.

Авторами законопроекта стали Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов и Ирина Гусева.

В многоквартирных домах, подключенных к газовым сетям, предлагается ставить системы, которые будут улавливать повышенную концентрацию газа в воздухе. Как только система поймет, что произошла утечка, она перекроет вентили и оповестит соответствующие экстренные службы.

Отдельно проект упоминает о средствах на такие меры безопасности. Согласно тексту документа, финансовая нагрузка по установке систем контроля будет для граждан «непосильным бременем», поэтому предлагается изыскать деньги в фондах капитального ремонта.

Инициативе парламентариев предшествовало два трагических случая. 31 декабря произошел мощный взрыв в Магнитогорске — под обломками погибло 39 человек, а 14 января взрыв газа прогремел в городе Шахты Ростовской области.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как альпинисты ищут жителей под завалами дома в Шахтах.

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