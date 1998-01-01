Бойца MMA Джеффа Монсона госпитализировали и прооперировали

Боец MMA и депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области Джефф Монсон перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на супругу Монсона.

— Он перенес операцию по замене тазобедренного сустава в Миассе Челябинской области, — сказала Евгения.

Как, в свою очередь, агентству рассказали в самой клинике, сейчас спортсмен уже идет на поправку. По словам оперировавшего Монсона врача, операция длилась 45 минут.

— В последнее время он даже с трудом ходил, но, прежде чем решиться на хирургическое лечение, пришлось пройти серьезное обследование и довериться хорошему доктору. Спортсмен понимал, что, возможно, придется менять тазобедренный сустав , — добавили в клинике.

Джефф Монсон за свою спортивную карьеру провел более 90 боев. В 2018 году он решил стать депутатом совета Красногорского городского округа Московской области. По признанию бойца, Красногорск является для него второй родиной, поскольку именно в этом городе он женился и завел детей.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о вступлении Монсона в гражданство РФ в конце мая 2018 года. В июне американскому спортсмену вручили российский паспорт.