Бойца MMA Джеффа Монсона госпитализировали и прооперировали

, 14:10 175

Спортсмен и депутат одного из подмосковных округов находится под строгим наблюдением врачей.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Джефф Монсон 19

Боец MMA и депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области Джефф Монсон перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на супругу Монсона.

— Он перенес операцию по замене тазобедренного сустава в Миассе Челябинской области, сказала Евгения.

Как, в свою очередь, агентству рассказали в самой клинике, сейчас спортсмен уже идет на поправку. По словам оперировавшего Монсона врача, операция длилась 45 минут.

— В последнее время он даже с трудом ходил, но, прежде чем решиться на хирургическое лечение, пришлось пройти серьезное обследование и довериться хорошему доктору. Спортсмен понимал, что, возможно, придется менять тазобедренный сустав, — добавили в клинике.

Джефф Монсон за свою спортивную карьеру провел более 90 боев. В 2018 году он решил стать депутатом совета Красногорского городского округа Московской области. По признанию бойца, Красногорск является для него второй родиной, поскольку именно в этом городе он женился и завел детей.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о вступлении Монсона в гражданство РФ в конце мая 2018 года. В июне американскому спортсмену вручили российский паспорт.

Тема:
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