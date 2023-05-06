«Никогда не вернусь в США»: Джефф Монсон отказался от американского паспорта

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 316

Бывший боец UFC Джефф Монсон заявил, что не вернется в США

«Никогда не вернусь в США»: Джефф Монсон отказался от американского паспорта

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Джефф Монсон

Экс-боец MMA отказался от гражданства и заявил, что не вернется в Штаты.

Бывший боец в стиле MMA, участвующий в промоушене UFC, Джефф Монсон заявил, что никогда не вернется в Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Монсон родился в США и большую часть своей карьеры выходил в клетку под американским флагом. Но в 2013 году боец рассказал, что хочет сменить американское гражданство на российское. Монсон был настойчив в своих интересах. В 2018 году Джефф получил российское гражданство. Сейчас экс-боец находится в процессе отказа от американского паспорта.

«Я подал все документы. Сейчас жду ответа из посольства США в Стамбуле о времени встречи, чтобы поехать и отдать паспорт. Никогда не вернусь в США», — рассказал Монсон.

Боец провел 87 поединков по правилам смешанных единоборств и бразильскому джиу-джитсу. У него 89 боев — 61 победа, 26 поражений и 2 ничьих. В 2021 году Монсон завершил профессиональную карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Монсон поддерживает СВО.

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