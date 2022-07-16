Американский спортсмен отметил, что с исторической родиной его связывают сейчас только дети. Он очень скучает по ним.

Легендарный американский боец ММА Джефф Монсон заявил, что не планирует покидать Россию. Спортсмен готовится к встрече с Вячеславом Дациком в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которая пройдет 5 августа, и продолжает работу в РФ.

«Моя жизнь в России — жена, дети. У меня тут школы. Я планирую открыть еще бесплатные школы в России. Это теперь моя работа. Я работаю с правительством, помогаю людям, потерявшим дома, помогаю детям», — рассказал он.

По словам Монсона, единственная его связь с США сейчас — три ребенка, по которым он очень сильно скучает. Спортсмен подчеркнул, что для него эти отношения очень ценны, и он бы хотел увидеться со своими детьми. Однако намерений возвращаться в США и проживать там на постоянной основе у него нет.

«Моя жизнь в России. Я — русский человек», — заявил Монсон в интервью РЕН ТВ.

В планах американского спортсмена — открытие около ста спортивных бесплатных школ. Он признался, что ему очень симпатична идея СССР о доступном спорте для детей.

«Сейчас такое в Дагестане распространено — именно поэтому у них лучшие рестлеры. Тут школы, учителя. Этого мы хотим добиться в Башкортостане, а потом, надеемся, и во всей России», — поделился боец.

Монсон признался, что ему с детства была интересна Россия, он интересовался ее историей. Ему нравится природа, нравятся люди.

В 2013 году спортсмен заявил о своем желании сменить гражданство и переехать в РФ. В мае 2018 года это случилось — президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Монсону гражданства РФ.

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