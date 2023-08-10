Монсон прилетел в Москву, чтобы выйти на ринг в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Боец ММА Джефф Монсон прилетел в Москву. Совсем скоро, 18 августа, он встретится в поединке по правилам бокса против бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Сайту 5-tv.ru стало известно, что выйдя из самолета Монсон рассказал, что его тренировка и полет прошли хорошо. А два часа в самолете это не слишком много.

«Честно, даже с учетом того, что я становлюсь старше — я все равно нервничаю, хочу хорошо выступить, так что я усердно тренируюсь. И я думаю о том, чем приходится жертвовать», — сказал спортсмен.

Естественно, он хочет победить. Боец отметил, что имеет небольшой опыт в боксе. Но у него есть неприятная привычка, которая передалась в результате плотного изучения джиу-джитсу. Он машинально хочет повалить соперника и начать душить его. Но в боксе они с Тактаровым в одном положении. Ведь россиянин — чемпион по самбо. Их бой пройдет вне стиля. Монсону кажется, что это будет интересно.

Уже давно распространялись слухи о поединке спортсменов, но подтверждение появилось только месяц назад. Двум спортсменам понадобилось много времени, чтобы подстроить свои расписания. А главное график нужно было подобрать так, чтобы Монсон и Тактаров успели полноценно потренироваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дацик и Томпсон сразятся в рамках Суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа.