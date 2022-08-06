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Вячеслав Дацик победил Джеффа Монсона в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14

За захватывающим поединком двух знаменитых борцов следили все любители ММА.

Вячеслав Дацик победил Джеффа Монсона в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Фото: Гавриил Григоров / TACC

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Тема:
Джефф Монсон

Два сильнейших тяжеловеса встретились на октагоне «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Многие ждали этого боя двух легендарных спортсменов, но не догадывались, что он продлится до финального гонга.

В самом начале «Рыжий Тарзан» попытался исполнить свой излюбленный прием, ударив Монсона в перекате, но тот не купился на трюк Дацика и смог увернуться и принять удар на плечо.

Во втором раунде боя Дацик начал доминировать над «американцем» из России, но периодически все еще встречал отпор.

Уже третий раунд был полностью за «Рыжим Тарзаном»: он доминировал на ринге, почти не встречая сопротивления на ринге. Однако опытный Джефф Монсон не дал себя нокаутировать.

Решение вынесли судьи: согласно их вердикту, победителем основного боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ» стал Вячеслав Дацик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боец ММА Джефф Монсон заявил о желании остаться в России.

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