Вячеслав Дацик победил Джеффа Монсона в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Два сильнейших тяжеловеса встретились на октагоне «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Многие ждали этого боя двух легендарных спортсменов, но не догадывались, что он продлится до финального гонга.

В самом начале «Рыжий Тарзан» попытался исполнить свой излюбленный прием, ударив Монсона в перекате, но тот не купился на трюк Дацика и смог увернуться и принять удар на плечо.

Во втором раунде боя Дацик начал доминировать над «американцем» из России, но периодически все еще встречал отпор.

Уже третий раунд был полностью за «Рыжим Тарзаном»: он доминировал на ринге, почти не встречая сопротивления на ринге. Однако опытный Джефф Монсон не дал себя нокаутировать.

Решение вынесли судьи: согласно их вердикту, победителем основного боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ» стал Вячеслав Дацик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боец ММА Джефф Монсон заявил о желании остаться в России.