Вячеслав Дацик победил Джеффа Монсона в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
За захватывающим поединком двух знаменитых борцов следили все любители ММА.
Фото: Гавриил Григоров / TACC
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Два сильнейших тяжеловеса встретились на октагоне «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Многие ждали этого боя двух легендарных спортсменов, но не догадывались, что он продлится до финального гонга.
В самом начале «Рыжий Тарзан» попытался исполнить свой излюбленный прием, ударив Монсона в перекате, но тот не купился на трюк Дацика и смог увернуться и принять удар на плечо.
Во втором раунде боя Дацик начал доминировать над «американцем» из России, но периодически все еще встречал отпор.
Уже третий раунд был полностью за «Рыжим Тарзаном»: он доминировал на ринге, почти не встречая сопротивления на ринге. Однако опытный Джефф Монсон не дал себя нокаутировать.
Решение вынесли судьи: согласно их вердикту, победителем основного боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ» стал Вячеслав Дацик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боец ММА Джефф Монсон заявил о желании остаться в России.
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