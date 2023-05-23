Боец MMA Джефф Монсон отказался от гражданства США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Спортсмен заявил, что не хочет иметь отношения к стране, поощряющей боевые действия.

Боец MMA Джефф Монсон отказался от гражданства США

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Джефф Монсон

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон отказался от американского гражданства. Как сообщают «Известия», 23 мая спортсмен прибыл в посольство США и сдал свой паспорт.

«Главная причина — это то, что Америка поощряет поставки Украине, поощряет нападения на Россию, на моих друзей», — объяснил Монсон свое решение.

Спортсмен добавил, что в Донбассе погибли уже трое его друзей. По словам бойца, он не может смотреть в зеркало, зная, что поддерживает страну, которая поощряет боевые действия.

В начале мая Монсон, получивший российский паспорт в 2018 году, заявил, что никогда не вернется в США и уже находится в процессе отказа от американского гражданства.

До этого спортсмен поддержал российскую спецоперацию на Украине. По его словам, «фашизм показал свое ужасное лицо», и только такая великая держава, как Россия, может ему противостоять. Монсон признался, что горд быть россиянином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комик Михаил Галустян, родившийся в Сочи, получил гражданство Армении.

Тема:
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