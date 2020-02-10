Боец ММА Джефф Монсон сдаст ЕГЭ по истории в Подмосковье

Подмосковный депутат Джефф Монсон намерен сдать школьный экзамен по истории. Чиновник собирается принять участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая начнется в Московской области 14 февраля.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства образования региона, Монсон будет сдавать экзамен 29 февраля. В рамках акции каждый родитель может на себе проверить весь алгоритм ЕГЭ, начиная от прохода через рамку металлодетектора и заканчивая официальной выдачей результатов.

«Желающие смогут пройти через все процедуры экзамена, заполнить бланки, написать экзаменационные работы. Родители смогут лично убедиться, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как печатаются и сканируются работы», — сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Джефф Монсон — американский боец ММА, получил российское гражданство в мае 2018 года, и уже осенью стал членом совета депутатов подмосковного Красногорска.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отметка «зачет» может появиться в аттестатах российских школьников.