«У людей доброе сердце»: Джефф Монсон об участниках ПМЭФ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 33 0

Особенно его впечатлило отсутствие предвзятости между гостями из разных стран.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Razmik Zackaryan;5-tv.ru

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Тема:
Джефф Монсон ПМЭФ 2026

Боец ММА Монсон: участники ПМЭФ искренне стремятся помочь друг другу

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — это люди, желающие сделать мир лучше. Об этом спортсмен, боец ММА Джефф Монсон заявил «Известиям» на полях ПМЭФ.

По мнению Монсона, главная ценность форума — это не просто подписание контрактов, а искреннее стремление участников помочь. На площадке собираются те, кто открыт к диалогу, оставляя политические разногласия за пределами павильонов.

«Все хотят помогать людям. У людей здесь доброе сердце. Они хотят сделать мир лучше. Именно поэтому они приезжают сюда со своими идеями, обмениваются ими друг с другом. Это ведет к прогрессу», — поделился впечатлениями спортсмен.

Джефф Монсон особо отметил отсутствие предвзятости между участниками из разных стран.

«Они не говорят: „Я из Китая, поэтому не буду с вами работать“. Нет. Они говорят: „Я из Китая, вот что мы можем предложить, мы хотим работать вместе с вами“. Это мне очень нравится», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В этом году главной площадкой стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Центральная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Деловая программа включает более 150 мероприятий, где обсуждаются структурные изменения в России, развитие технологий, социальной сферы и новые модели международного партнерства.

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