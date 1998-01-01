Беседа врача с Джеффом Монсоном после операции попала на видео

Боец ММА и депутат городского округа Красногорск Московской области Джефф Монсон перенес операцию по замене тазобедренного сустава в миасской клинике FMS. Это произошло 14 января.

Как сообщили Пятому каналу врачи, такие осложнения происходят после того как пациенты начинают проявлять чрезмерную активность.

Теперь спортсмену предстоит пройти реабилитацию после травмы. Врач травматолог-ортопед Андрей Филиппов, оперировавший Монсона, рассказал, что его пациент «идет на поправку».

К слову сам спортсмен записал отдельный ролик, в котором поблагодарил врачей и весь медперсонал за то, что ему сделали новое бедро. Он также сообщил, что ему все писали и спрашивали, как дела. В заключении Монсон добавил, что ему понравился город и его жители.

Джефф Монсон за свою спортивную карьеру провел более 90 боев. В 2018 году он решил стать депутатом совета Красногорского городского округа Московской области. По признанию бойца, Красногорск является для него второй родиной, поскольку именно в этом городе он женился и завел детей.

Ранее Пятый канал сообщал, зачем Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье.