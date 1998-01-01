Беседа врача с Джеффом Монсоном после операции попала на видео

, 16:50 Видео 65

Известного бойца MMA прооперировали в Челябинской области.

Фото, видео: РИА Новости / Николай Сидоров, Пятый канал

Тема:
Джефф Монсон 20

Боец ММА и депутат городского округа Красногорск Московской области Джефф Монсон перенес операцию по замене тазобедренного сустава в миасской клинике FMS. Это произошло 14 января.

Как сообщили Пятому каналу врачи, такие осложнения происходят после того как пациенты начинают проявлять чрезмерную активность.

Теперь спортсмену предстоит пройти реабилитацию после травмы. Врач травматолог-ортопед Андрей Филиппов, оперировавший Монсона, рассказал, что его пациент «идет на поправку».

К слову сам спортсмен записал отдельный ролик, в котором поблагодарил врачей и весь медперсонал за то, что ему сделали новое бедро. Он также сообщил, что ему все писали и спрашивали, как дела. В заключении Монсон добавил, что ему понравился город и его жители.

Джефф Монсон за свою спортивную карьеру провел более 90 боев. В 2018 году он решил стать депутатом совета Красногорского городского округа Московской области. По признанию бойца, Красногорск является для него второй родиной, поскольку именно в этом городе он женился и завел детей.

Ранее Пятый канал сообщал, зачем Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье.

Тема:
Джефф Монсон 20
15 янв
Бойца MMA Джеффа Монсона госпитализировали и прооперировали
19 сент
Прославленный боец Джефф Монсон рассказал, зачем стал депутатом в Подмосковье
14 сент
Боец Джефф Монсон вступил в должность депутата Красногорска
8 сент
Легендарный Джефф Монсон сделал свой прогноз на бой Нурмагомедов — Макгрегор
8 сент
Джефф Монсон рассказал, про что на самом деле его книга «Путь бойца»
21 июн
Монсон рассказал о своей большой мечте
12 июн
Джефф Монсон получил российский паспорт
30 мая
Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство
29 мая
Новоиспеченный россиянин Монсон отметит гражданство русской баней и застольем
29 мая
Несколько лет американский боец Джеффри Монсон ждал российского гражданства

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:19
Патрушев рассказал о роли России в снижении террористической активности в мире
18:12
Видео: Более 200 пар влюбленных встали в очередь в Петербурге ради красивых свадебных дат
18:07
Адвокат Жорин: Футболист Дмитрий Тарасов должен по алиментам 7,5 миллионов рублей
18:00
Фигуристка Медведева рассказала, где хотела бы жить в будущем
17:51
«Терминатор!»: Фигурист Ягудин зло подшутил над женой, попавшей в больницу
17:47
Спасатели обнаружили под завалами в Шахтах тела еще двоих погибших
17:43
Что объединят Ольгу Бузову и Бритни Спирс: Пять фактов из жизни звезд
17:39
Фото: Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой
17:34
На Гайдаровском форуме обсудили, как повысить качество образования в России
17:29
Видео: В Петербурге состоялась премьера спектакля о японском самурае Нобунага
17:24
Глава Петербурга Александр Беглов доверил руководящие посты пятерым женщинам
17:08
Владимиру Путину подарили хоккейную композитную клюшку с гербом России
17:04
Продлен арест 12 украинским морякам
16:50
Беседа врача с Джеффом Монсоном после операции попала на видео
16:44
Ольга Голодец выступила против введения налога на выезд из России
16:39
Кокорин располнел в СИЗО, отказавшись от тюремной еды
16:37
Видео: Борис Грачевский порадовал воспитанников детского дома мастер-классом
16:36
«Настоящее вторжение»: Караван мигрантов из Гондураса отправился в США
16:34
Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Воронежской области
16:24
Элджей обиделся на «маленький»: Екатерина Гордон об иске против Дудя и Ивлеевой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама