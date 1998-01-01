Спасатели обнаружили под завалами в Шахтах тела еще двоих погибших

Число жертв обрушения части дома в городе Шахты Ростовской области увеличилось до четырех. Спасатели обнаружили под завалами тела еще двоих человек. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

На данный момент остается неизвестной судьба еще одного человека. По словам замгубернатора региона, под завалами остается тело девушки. Тела ее родителей найдены. Поиски продолжаются, рассказал на встрече с журналистами представитель МЧС.

Сообщается, что после окончания посиково-спасательных работ специалисты МЧС приступят к обследованию здания, которое пострадало при взрыве бытового газа.

В среду, 16 января, рядом с местом, где произошла трагедия, пройдет траурная панихида. Она состоится в 12 часов дня.

Ранее Пятый канал сообщал, что взрыв бытового газа прогремел утром 14 января в городе Шахты Ростовской области. Специалистам МЧС удалось спасти семерых человек и одну кошку.