Мощный циклон снова отрезал Сахалин от «большой земли»

, 13:04 Видео 39

Паромная переправа Ванино — Холмск закрыта из-за шторма. На острове не работают школы и детские сады.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3507

Сахалин отрезан от «большой земли». Из-за мощного циклона, во власти которого сейчас находится остров, закрыта паромная переправа. Стихнет шторм на море не раньше завтрашнего дня, 17 января. На юге Сахалина бушуют метели. Отменены занятия в школах, приостановлено движение междугородних автобусов.

Сильнейший ветер обрывает линии электропередачи. Без света уже остались восемь тысяч человек. Ремонтные бригады устраняют повреждения. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Островной регион едва оправился от последствий недавнего мощного циклона, атаковавшего остров чуть более двух недель назад в преддверии Нового года. Тогда жертвой непогоды стал житель Поронайска. Мужчину убило оторванной конструкцией автобусной остановки.

Тема:
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