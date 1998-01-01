Мощный циклон снова отрезал Сахалин от «большой земли»

Сахалин отрезан от «большой земли». Из-за мощного циклона, во власти которого сейчас находится остров, закрыта паромная переправа. Стихнет шторм на море не раньше завтрашнего дня, 17 января. На юге Сахалина бушуют метели. Отменены занятия в школах, приостановлено движение междугородних автобусов.

Сильнейший ветер обрывает линии электропередачи. Без света уже остались восемь тысяч человек. Ремонтные бригады устраняют повреждения. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Островной регион едва оправился от последствий недавнего мощного циклона, атаковавшего остров чуть более двух недель назад в преддверии Нового года. Тогда жертвой непогоды стал житель Поронайска. Мужчину убило оторванной конструкцией автобусной остановки.