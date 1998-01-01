Видео: На заводе «Полипласт» в Кингисеппе прогремел мощный взрыв

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Инцидент произошел днем в среду, 16 января.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, ВКонтакте @kingisepp_kng

Очевидцы сообщают о том, что на заводе «Полипласт» в городе Кингисепп Ленинградской области прогремел взрыв. Инцидент произошел днем в среду, 16 января. Пока информация о погибших и пострадавших не поступала. Также неизвестно, что стало причиной взрыва. Данные уточняются.

Известно, что завод «Полипласт» занимается производством химических добавок в бетоны, а также добавок для гипсовой и цементной промышленности.

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