Прокуратура начала проверку после взрыва на предприятии «Полипласт» в Ленобласти

Прокуратура Ленинградской области начала проверку после того, как на предприятии «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел взрыв и разгорелся пожар. Ведомство намерено дать оценку соблюдению законодательства при проведении работ, а также проверить, соблюдались ли правила пожарной и промышленной безопасности на предприятии.

— Прокуратурой области проводится проверка по факту взрыва на предприятии ООО «Полипласт Северо-Запад», расположенном по адресу: Кингисеппский район, промышленная зона «Фосфорит», Транспортный проезд, строение 1 , — рассказали в прокуратуре.

По информации представителей МЧС, в 11:40 на пульт дежурных поступила информация о ЧП на предприятии. К месту были направлены силы МЧС и пожарной охраны. Позже выяснилось, что произошел взрыв в одной второй двухэтажного производственного здания размерами 20 на 60 с последующим возгоранием. В 11:55 пожар на площади 50 метров был локализован. В результате взрыва пострадали три сотрудника предприятия.

Взрыв произошел в результате нарушения производственного процесса по сухому смешиванию химических компонентов для добавки в бетонную смесь. В состав компонентов входило химическое вещество нитрат натрия. На территории предприятия в момент взрыва находилось 72 человека, но так как взрыв произошел около 12 часов и сотрудники ушли на обед, никто не погиб.

Трое пострадавших доставлены в больницу, еще один человек осмотрен медиками на месте и отпущен в удовлетворительном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочих на предприятии на статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых виден момент взрыва.