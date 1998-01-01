Видео: Названа причина мощного взрыва на заводе в Ленобласти

На заводе «Полипласт» в городе Кингисепп Ленинградской области прогремел взрыв. Инцидент произошел днем в среду, 16 января.

По информации представителя Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Светланы Бурениной пострадали два человека, у них были диагностированы легкие ранения, оба доставлены в больницу. При этом власти города сообщают от четверых пострадавших.

— По предварительным данным произошел взрыв бочки с горючим на складе горюче-смазочных материалов. Двое человек с легкими ранениями. На месте идет тушение пожара. На месте работают скорые. Скорые уже увезли пострадавших. Будет проведен мониторинг воздуха передвижной лабораторией Комитета по экологическому надзора, — сказала Буренина.

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощный, что в зданиях в километре от эпицентра взрыва выбило окна. Работница предприятия Юлия сказала, что людей не во время взрыва на месте не было. Сначала произошло возгорание, затем все были эвакуированы, а только после произошел взрыв.

Сейчас региональная прокуратура проводит проверку по факту взрыва на предприятии ООО «Полипласт Северо-Запад». Есть версия, что взрыв мог произойти из-за нарушений при хранении легковоспламеняющихся веществ.



