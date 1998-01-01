Видео: Два человека пострадали при взрыве на заводе в Ленинградской области

На заводе «Полипласт» в городе Кингисепп Ленинградской области прогремел взрыв. Инцидент произошел днем в среду, 16 января.

По предварительной информации, которую озвучили представители экстренных служб, пострадали два человека. У них диагностированы порезы. Пока точно неизвестно, что стало причиной взрыва, вероятнее всего взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами. По словам очевидцев, взрыв был настолько мощный, что в зданиях в километре от эпицентра взрыва выбило окна.

Завод «Полипласт» в Кингисеппе занимается производством химических добавок в бетоны, а также добавок для гипсовой и цементной промышленности.

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