В шаге от победы: экипаж Николаева возглавил общий зачет на «Дакар-2019»

Россияне — в шаге от победы в ралли-марафоне «Дакар-2019»! Предпоследний, девятый этап гонки выиграл экипаж Эдуарда Николаева. Он теперь лидер и в общем зачете. Еще один наш пилот Дмитрий Сотников с командой занимает вторую строчку. Остался десятый — завершающий этап и, если он пройдет гладко, то россияне смогут завоевать и золото и серебро!

Главная интрига — кто из КамАЗовцев победит. Между Николаевым и Сотниковым всего 28 минут. А это для «Дакара» — мгновения.

Ранее Пятый канал рассказывал о завершении восьмого этапа гонки, где как раз в лидеры тогда выбился экипаж Сотникова.