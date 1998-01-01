В шаге от победы: экипаж Николаева возглавил общий зачет на «Дакар-2019»

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В спину ему дышит еще один российский экипаж. Главная интрига последнего десятого заезда — кто из россиян завоюет золото.

Фото, видео: Пятый канал, Twitter @dakar

Россияне — в шаге от победы в ралли-марафоне «Дакар-2019»! Предпоследний, девятый этап гонки выиграл экипаж Эдуарда Николаева. Он теперь лидер и в общем зачете. Еще один наш пилот Дмитрий Сотников с командой занимает вторую строчку. Остался десятый — завершающий этап и, если он пройдет гладко, то россияне смогут завоевать и золото и серебро!

Главная интрига — кто из КамАЗовцев победит. Между Николаевым и Сотниковым всего 28 минут. А это для «Дакара» — мгновения.

Ранее Пятый канал рассказывал о завершении восьмого этапа гонки, где как раз в лидеры тогда выбился экипаж Сотникова.

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