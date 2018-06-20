Путешественница Баба Лена: сила духа и энтузиазм, покорившие мир

Не стало знаменитой путешественницы Бабы Лены. Елена Михайловна Ерхова родилась в 1927 году в селе Малый Сурмет в Оренбургской области. Там работала во время Великой Отечественной войны, познакомилась с мужем, родила дочь. Но спустя какое-то время забрала ребенка и уехала насовсем в Красноярск.

Instagram @babushka_1927

Женщина, всю свою жизнь не испытывавшая большой тяги к перемене мест, в возрасте 83 лет решила отправиться в путешествие, и за последние восемь лет объездила полмира.

В поездки бабушка отправлялась одна, сама выбирала маршрут, на свои деньги покупала путевку – пенсионерка подрабатывала, как и тысячи пожилых россиянок, вязанием и продажей цветов, которые выращивала дома. Все необходимое умещалось в небольшой рюкзак – немного одежды, лекарства, зубная щетка, документы… А когда друзья, которых с каждым путешествием у нее появлялось все больше, помогли сделать Елене Михайловне страничку в соцсетях, Баба Лена прославилась на весь мир. За ее фотоотчетами из разных стран следили сотни тысяч подписчиков. Комментарии на ее страничках можно прочитать на разных языках планеты.

Instagram @babushka_1927

На девятом десятке туристка регулярно отдыхала в Карловых Варах в Чехии, побывала во Вьетнаме, Таиланде, Израиле, на Канарах, каталась на верблюде в Доминикане.

Летом 2017 года бабушка-путешественница приняла участие в мотопробеге по Германии.

А летом 2018 удивительная Баба-Лена смело сменила имидж для фотосессии в глянцевом журнале журнала «Собака.ru».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) 19 Июн 2018 в 11:24 PDT

И, конечно, с удовольствием ездила Елена Михайловна по России. В ее Instagram можно увидеть снимки из Москвы, из Тувы...

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) 14 Июл 2018 в 8:16 PDT

А на видео с Алтая 90-летняя туристка катается верхом на лошади.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) 2 Окт 2018 в 9:50 PDT

Знаменитой путешественницы не стало 17 января 2019 года. В декабре она попала в больницу, врачи вынесли приговор: рак легких четвертой стадии. Соболезнования на страничке Бабы Лены в соцсетях пишут пользователи из разных стран мира...