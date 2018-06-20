Путешественница Баба Лена: сила духа и энтузиазм, покорившие мир

Не стало знаменитой путешественницы Бабы Лены. Елена Михайловна Ерхова родилась в 1927 году в селе Малый Сурмет в Оренбургской области. Там работала во время Великой Отечественной войны, познакомилась с мужем, родила дочь. Но спустя какое-то время забрала ребенка и уехала насовсем в Красноярск.
Женщина, всю свою жизнь не испытывавшая большой тяги к перемене мест, в возрасте 83 лет решила отправиться в путешествие, и за последние восемь лет объездила полмира.
В поездки бабушка отправлялась одна, сама выбирала маршрут, на свои деньги покупала путевку – пенсионерка подрабатывала, как и тысячи пожилых россиянок, вязанием и продажей цветов, которые выращивала дома. Все необходимое умещалось в небольшой рюкзак – немного одежды, лекарства, зубная щетка, документы… А когда друзья, которых с каждым путешествием у нее появлялось все больше, помогли сделать Елене Михайловне страничку в соцсетях, Баба Лена прославилась на весь мир. За ее фотоотчетами из разных стран следили сотни тысяч подписчиков. Комментарии на ее страничках можно прочитать на разных языках планеты.
На девятом десятке туристка регулярно отдыхала в Карловых Варах в Чехии, побывала во Вьетнаме, Таиланде, Израиле, на Канарах, каталась на верблюде в Доминикане.
Летом 2017 года бабушка-путешественница приняла участие в мотопробеге по Германии.
А летом 2018 удивительная Баба-Лена смело сменила имидж для фотосессии в глянцевом журнале журнала «Собака.ru».
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И, конечно, с удовольствием ездила Елена Михайловна по России. В ее Instagram можно увидеть снимки из Москвы, из Тувы...
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А на видео с Алтая 90-летняя туристка катается верхом на лошади.
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Знаменитой путешественницы не стало 17 января 2019 года. В декабре она попала в больницу, врачи вынесли приговор: рак легких четвертой стадии. Соболезнования на страничке Бабы Лены в соцсетях пишут пользователи из разных стран мира...