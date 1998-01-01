Видео: Валуев ответил на критику «теплого» купания в крещенскую ночь

, 17:19 277

Депутата Госдумы и бывшего боксера Николая Валуева раскритиковали в соцсетях, когда в Instagram появилось видео его крещенских купаний.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Пятый канал

Депутат Государственной думы и завершивший боксерскую карьеру спортсмен Николай Валуев ответил на критику, которой он подвергся после публикации на своей страничке в Instagram записи, на которой снято, как он совершает крещенское омовение в купели.

Пятый канал также публиковал запись, на которой народный избранник спускается в прорубь по лестнице в одной рубашке и несколько раз окунается в воду с головой. Но многие подписчики Валуева в соцсети заподозрили депутата в нечестности.

Люди заметили, что в одном участке проруби вода слегка бурлит, а над самой купелью виднеется пар. Это стало основанием для людей подумать, что Валуев провел трубу с горячей водой для обогрева.

Но, как сообщает ФАН, депутат довольно скоро ответил на обвинения, опровергнув домыслы пользователей сети. Он рассказал, что причиной пара и фонтанчика стало устройство для вентиляции пространства и вывода водяных паров.

— Это аэратор. Он всю зиму работает. Это чтобы рыба не задыхалась, и прорубь не замерзала, — написал Валуев в Instagram.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение Господне.

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