В Европарламенте спохватились из-за своей «трусливой беспринципности» в Сирии

Депутат Европарламента, представитель партии зеленых Михель Раймон считает, что Евросоюз дорого заплатит за свою «трусливую беспринципность» в Сирии.

Раймон рассуждает, что текущая операция Турции на севере Сирии против курдских ополченцев приведет к тому, что сотни террористов — выходцев из Евросоюза будут освобождены и вернутся в Европу, пишет RT.

По его мнению, Брюссель ведет себя крайне пассивно относительно ситуации в регионе, и смог лишь договориться с Турцией по миграционным потокам. При этом, напомнил Раймон, Анкара может снова начать шантажировать Европу беженцами.

Как ранее сообщал Пятый канал, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал открыть ящик Пандоры и пустить в Евросоюз тысячи мигрантов.