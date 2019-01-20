Сирийские СМИ сообщили об отражении воздушной атаки Израиля в районе Дамаска

Государственное телевидение Сирии сообщило, что системы противовоздушной обороны отразили атаку Военно-воздушных сил Израиля на юге страны вблизи международного аэропорта Дамаска.

При этом ни одна из израильских ракет не достигла цели, передает РИА Новости. По предварительным данным, ПВО Сирии сбила пять ракет в районе воздушной гавани.

Как ранее сообщал Пятый канал, 12 января израильские ВВС атаковали прилегающую территорию международного аэропорта Дамаска, в результате было повреждено одно из складских помещений, однако на работу воздушной гавани эти действия не повлияли.