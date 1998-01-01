«Подари себе мост» — Всенародный флешмоб в Сирии

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Семьи по берегам Евфрата много лет разделены из-за того, что все переправы через реку разрушены.

Фото, видео: Пятый канал

Войска коалиции за семь лет войны разрушили все мосты между западным и восточным берегом Евфрата. Часть из них была взорвана террористами, какие-то переправы пострадали в результате авианалетов.

После того, как территория была занята правительственными войсками Сирийской Арабской Республики, старейшины обратились к сирийскому правительству с просьбой срочно восстановить мосты между правым и левым берегом реки.

— Просим сирийское правительство и российское командование установить мосты между правым и левым берегом. У нас есть проблемы — мы не видим наших родственников, мы не можем вывезти своих больных в больницы и госпитали. Поэтому мы просим сирийское правительство и российское командование немедленно установить мосты,— говорит шейх племени Шайтат Абу Абдель Кайлат.

Люди под предводительством старейшин племен вышли на митинг. Массовые демонстрации начались одновременно в нескольких прибрежных городах. У митингующих в руках государственные флаги Сирии. Наблюдатели отмечают, что сирийскую сторону поддержали и те, кто живет на временно занятой западными военными территории.

В деревне Хатла на восточном берегу прошло собрание шейхов племен, которые высказались за скорейшее воссоединение. Идею восстановления ссобщения между жителями правого и левого берега Евфрата посредством строительства мостов поддержали 12 общин из самого города Дейр Эз Зор и 23 племени из одноименной провинции.

Ранее Пятый канал сообщал, в Европарламенте считают, что Евросоюз дорого заплатит за свою «трусливую беспринципность» в Сирии.

«Подари себе мост» — Всенародный флешмоб в Сирии

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Пятый канал

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Пятый канал

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Пятый канал

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Пятый канал

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