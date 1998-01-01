Пассажир авиарейса Сургут — Москва, потребовавший у командира самолета, поменять направление лайнера и лететь в Афганистан, не имел себе при себе оружие.

Кроме этого, как стало известно Пятому каналу, захватчик может быть психически неадекватен. Ранее он был судим за кражи, наркотики и хулиганство.

Ранее Пятый канал сообщал, что на борту самолета находятся более 60 человек. После того, как мужчина выдвинул требование, менять направление движение лайнера, командир договорился с ним о посадке в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. В 14:18 по московскому времени самолет был на взлетно-посадочной полосе.