Самолет сообщением Сургут — Москва, один из пассажиров которого потребовал развернуть лайнер в Афганистан, приземлился в Ханты-Мансийске. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

Борт сел на взлетно-посадочную полосу аэропорта в 14:18 по московскому времени, после чего подъехал к терминалу. Авиакомпания «Аэрофлот» также подтвердила посадку своего самолета.

Траектория самолета рейса Сургут — Москва. Лайнер приземлился в Ханты-Мансийске. Flightradar24.com

По некоторым данным, на борту самолета находится вооруженный мужчина. Экипаж с более 60 пассажирами готовятся к приземлению. Как стало известно Пятому каналу, командир экипажа сказал захватчику, что в Ханты-Мансийске планируется дозаправка.

Ранее Пятый канал публиковал фотографию мужчины, который предположительно захватил авиарейс.