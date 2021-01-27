125 граммов хлеба

Самым голодным периодом в блокадном Ленинграде был предновогодний месяц 1941 года — с 20 ноября по 25 декабря. Запасов продовольствия в городе почти не осталось, поставки блокировались. Именно тогда была серьезно урезана норма выдачи хлеба. Солдатам, которые сражались на передовой, — по 500 граммов в день, рабочим горячих цехов — по 375 граммов, остальным труженикам — по 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям — всего по 125 граммов. Именно 125, а не 150, 170 или 173, как пишут в некоторых источниках.

125 блокадных граммов хлеба. Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Гусарин

Вы только представьте, для многих ленинградцев этот кусочек хлеба был и завтраком, и обедом и ужином. То, что сегодня мы не задумываясь съедаем в два укуса, голодные мужчины, женщины и дети, растягивали на 24 часа, чтобы выжить. Именно поэтому блокадные 125 граммов — сейчас один из главных символов блокады Ленинграда.

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872 дня

В общей сложности блокада длилась 872 дня — с 8 сентября 1941-го, со дня захвата немецкими войсками города Шлиссельбурга, когда Ленинград остался без связи, и до 27 января 1944-го — дня, когда над городом на Неве прогремел праздничный салют. Современники пишут о 900 днях, но это не более, чем красивое преувеличение — для более ровной и красивой цифры.

И все же, объективности ради стоит отметить, что некоторые историки называют 21 января днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — это день, когда бойцы Красной армии взяли под контроль Новгород и на этом атака на Ленинграда прекратилась.

Встреча войск Ленинградского и Волховского фронтов в районе Рабочего поселка № 5. Фото: Дмитрий Козлов / Архив РИА Новости

Прорыв и освобождение

Полная блокада Ленинграда продолжалась до 18 января 1943 года — этот день сейчас называют днем прорыва кольца, когда в ходе операции «Искра» советские войска Ленинградского и Волховского фронтов в ходе ожесточенных боев освободили Шлиссельбург от гитлеровцев. Именно благодаря этой победе военным инженерам удалось создать долгожданный сухопутный коридор, который соединил осажденный город с остальной страной. Прежде единственная дорога, по которой в город доставлялись продукты и топливо, проходила по льду Ладожского озера — это «Дорога Жизни».

Провал под лед на «Дороге Жизни». Фото: blogs.privet.ru

Полное освобождение города от блокады произошло через год с небольшим — 27 января 1944-го. Не путайте эти события — прорыв блокады и освобождение города — это не одно и то же.

630 000 человек

По официальным данным, которые озвучил советский обвинитель в ходе Нюрнбергского процесса, за 872 дня блокады в Ленинграде погибли 630 тысяч человек. На деле же жертв в разы больше — около 1,5 миллиона мужчин, женщин и детей, уверены историки. Подсчитывать всех не успевали, да и просто не могли.

Большая часть ленинградцев умерла в первую блокадную зиму 1941/1942 годов — самую суровую, когда столбик термометра опускался до минус 32 градусов, отопления в домах не было, а еды не хватало.

Траурная процессия на Невском проспекте. Фото: victory.rusarchives.ru

Стук метронома

Еще один символ блокады Ленинграда — звук метронома. Для жителей осажденного города этот методичный стук был сигналом к действию: быстрый ритм означал начало воздушной атаки, медленный — отбой.

Также в городе работало радио, жителям запрещено было выключать приемники. Дополнительно информация транслировали на улицах, через 1,5 тысячи установленных на домах и столбах громкоговорителей. Но именно этот пронзительный стук метронома до сих пор — то, что невольно возвращает тех, кто пережил эти ужасные 872 дня, в Ленинград 1941–1943 годов.

Оливково-зеленая лента

Установлена в качестве символа еще 10 лет назад, в честь 65-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оливково-зеленый — цвет колодки медали «За оборону Ленинграда» — одной из первых медалей советского времени, которой награждали всех участников обороны города — и военных, и мирных жителей.

Фото: РИА Новости

Кошки

Еще один символ блокады — кошки. По некоторым данным, несколько тысяч усатых-полосатых привезли в город сначала из Ярославской области, а после из Сибири — для борьбы с грызунами. К этому моменту осмелевшие крысы и мыши уже неплохо освоились на улицах города, в домах и квартирах. Они подъедали из без того скудные запасы продовольствия, а еще переносили страшные инфекционные заболевания. Кошки все это прекратили. В благодарность горожане установили своим пушистым помощникам памятники — бронзовых кота Елисей и кошку Василису.

Памятник коту Елисею на Малой Садовой улице. Фото: visit-petersburg.ru

Ежегодно Санкт-Петербург вспоминает о блокаде Ленинграда, о ее прорыве и освобождении города. Те, кто пережил эти страшные дни, не устают напоминать всем нам о том, что все подвиги, совершенные ими в период ВОВ, были ради нас и мирного неба над нашими головами.