Мария Захарова «удивилась» положительной реакции Макрона на события в Венесуэле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась избирательности отношения президента Франции Эммануэля Макрона, к людям, участвующим в акциях протеста. Российский политик не поняла, почему французский лидер на своей странице в Twitter поддержал протестующих в Венесуэле, но при этом отрицательно относится к акции «желтых жилетов» в своей стране.

— «Желтые жилеты» могут и заревновать — их президент Франции так не хвалил ни разу, — заметила Захарова в Facebook.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его кандидатуру в этом качестве тут же поддержали лидеры США, Канады, Бразилии, Грузии, Гватемалы и еще нескольких стран. На стороне законно избранного в мае 2018 года президента Николаса Мадуро Куба, Мексика, Россия и Боливия.