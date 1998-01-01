Американских дипломатов отзывают из Венесуэлы

Госдеп США принял решение отозвать часть дипломатов из охваченной беспорядками столицы Венесуэлы. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что работа посольства будет серьезно ограничена и американские граждане, находящиеся на территории Боливарианской Республики смогут получать только экстренные услуги.

По информации РИА Новости, в первую очередь, Каракас покинут сотрудники посольства, чья деятельность не носит срочного характера. Законный президент Николас Мадуро отвел дипломатам 72 часа, на то, чтобы покинуть пределы Венесуэлы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Венесуэла закрывает свои консульства и посольство в США.