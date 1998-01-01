Именитый российский музыкант и продюсер Максим Фадеев вступился за свою подругу официального представителя МИД РФ Марию Захарову в заочной полемике с Анатолием Чубайсом о «бедных россиянах» и призвал главу Роснано извиниться.

Фадеев заявил, что не помнит имени Чубайса, и заметил, что «светящийся рыжеволосый мужчина постоянно рассказывает сказки».

— Так вот, он теперь оказывается еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик? — сказал музыкант.

Ранее Чубайс в полемике об истоках бедности в РФ предложил официальному представителю российского МИД занять место Ольги Бузовой в телешоу «Дом-2».

Заочный спор Захаровой с Чубайсом начался после высказывания последнего о бедности россиян.