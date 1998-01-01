Александр Беглов возложил цветы к памятной надписи на Невском проспекте

, 11:43 Эфирная новость 20

Надпись на доме гласит: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Во время блокады подобные предостережения размещались на улицах, на которые попадало большинство снарядов.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 24

По традиции, памятные мероприятия, посвященные окончанию блокады Ленинграда, начинаются на Невском 14, у мемориальной доски, предупреждавшей ленинградцев о вражеских обстрелах. В каждую блокадную годовщину сюда приходят ветераны, молодежь, руководители города.

— Вот так старались ленинградцы защитить себя, своих детей, стариков. И очень для нас важно, что наши с вами традиции, ленинградские традиции из года в год повторяются. Конечно, эти надписи не сохранили свой первоначальный вид, но тем не менее, мы все приходим сюда, чтобы почтить и отдать дань уважения нашим ленинградцам, — сказал глава Петербурга, Александр Беглов.

Всего предупреждающих табличек времен блокады в городе осталось четыре. Обстрел Ленинграда немцы вели с южного направления, поэтому северо-восточные и северные стороны многих улиц были особенно опасны.

Ранее Пятый канал рассказывал, что памятные мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда, проходят даже во Флориде.

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