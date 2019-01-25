Банк Англии отказал Мадуро в возвращении золота страны на сумму $1,2 миллиарда

Банк Англии отказался выдавать Мадуро золотые слитки из венесуэльских запасов стоимостью 1,2 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Великобритания присоединилась к коалиции стран, признавших главой Венесуэлы самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо и решила лишить законно избранного главу республики Николаса Мадуро доступа к средствам по просьбе США.

Общая сумма венесуэльских иностранных резервов оценивается в восемь миллиардов долларов — местонахождение оставшихся денег неизвестно. Отмечается, что значительная часть недавно добытого золота Венесуэлы хранится в Турции, которая поддержала Николаса Мадуро.

Оппозиционер Хуан Гуайдо, нелегитимную власть которого признали США, Великобритания и большинство стран Латинской Америки прокомментировал решение банка Англии.

— Начинается процесс защиты венесуэльских активов. Мы не допустим новых злоупотреблений и воровства денег, которые необходимы на еду, лекарства, а также на будущее наших детей, — написал он в своем Twitter.

#InformaciónOficial Inicia proceso de protección de activos venezolanos. No vamos a permitir más abusos y que se roben el dinero de la comida, medicina y por ende el futuro de nuestros hijos.#25Ene pic.twitter.com/gVHlz01E9Z — Juan Guaidó (@jguaido) 26 января 2019 г.

Ранее Пятый канал сообщал, что Хуан Гуайдо тайно посещал США перед началом политического кризиса в Венесуэле.