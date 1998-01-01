В самом центре Сирии состоялся конгресс шейхов и старейшин бедуинских племен. Событие произошло недалеко от города Итрия, в субботу, 26 января. На собрании обсудили пути освобождения республики от иностранных военных. Мероприятие посетили общественные деятели, политологи и десятки журналистов арабских телеканалов.

— Мы отвергаем и будем бороться с американским присутствием, с любым иностранным присутствием здесь ради освобождения каждой пяди сирийской земли и для того, чтобы не дать остаться здесь никакому иностранному влиянию, — поделился шейх племени Шумар Валид Саад Шумари.

Для борьбы с иностранными боевиками уже был создан отряд национальной обороны, бригада имама Бакура.

— Никто не имеет права оккупировать даже малую часть сирийской территории. Для этого мы все здесь собрались, чтобы весь мир понял, что сирийский народ — это один народ, что Сирия едина и такой останется, — прокомментировал ситуацию политолог и ведущий конгресса Мухаммад Саид-Аммад.

Накануне по Сирии прокатилась волна митингов за восстановление единства страны. Но представители коалиции, занимающей восточные берега Евфрата, почти не отреагировали на них. Теперь им снова напомнили о нежелательном присутствии.

— Нам предоставлены все права и свободы, мы полноценные граждане Сирийской арабской республики, мы выступаем против разделения Сирии, мы выступаем против сепаратизма и за единую сирийскую нацию, — высказал свое мнение Маръа Дауд ар-Раза, представитель чеченцев Сирии.

В завершении мероприятия участники создали декларацию движения «За единую родину», которое, в свою очередь, попросит всех военных, кто ступил на сирийскую землю без приглашения, уйти.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило о взрыве, который произошел недалеко от посольства России, 24 января. Происшествие случилось в Дамаске в районе Адави.