Против сепаратизма и оккупации: В Сирии состоялся конгресс шейхов и старейшин

, 21:15 Фото 19

На нем приняли декларацию о создании движения «За единую родину», которое попросит всех военных, кто ступил на сирийскую землю без приглашения, уйти.

Фото: Пятый канал

В самом центре Сирии состоялся конгресс шейхов и старейшин бедуинских племен. Событие произошло недалеко от города Итрия, в субботу, 26 января. На собрании обсудили пути освобождения республики от иностранных военных. Мероприятие посетили общественные деятели, политологи и десятки журналистов арабских телеканалов.

— Мы отвергаем и будем бороться с американским присутствием, с любым иностранным присутствием здесь ради освобождения каждой пяди сирийской земли и для того, чтобы не дать остаться здесь никакому иностранному влиянию, — поделился шейх племени Шумар Валид Саад Шумари.

Для борьбы с иностранными боевиками уже был создан отряд национальной обороны, бригада имама Бакура.

— Никто не имеет права оккупировать даже малую часть сирийской территории. Для этого мы все здесь собрались, чтобы весь мир понял, что сирийский народ — это один народ, что Сирия едина и такой останется, — прокомментировал ситуацию политолог и ведущий конгресса Мухаммад Саид-Аммад.

Накануне по Сирии прокатилась волна митингов за восстановление единства страны. Но представители коалиции, занимающей восточные берега Евфрата, почти не отреагировали на них. Теперь им снова напомнили о нежелательном присутствии.

— Нам предоставлены все права и свободы, мы полноценные граждане Сирийской арабской республики, мы выступаем против разделения Сирии, мы выступаем против сепаратизма и за единую сирийскую нацию, — высказал свое мнение Маръа Дауд ар-Раза, представитель чеченцев Сирии.

В завершении мероприятия участники создали декларацию движения «За единую родину», которое, в свою очередь, попросит всех военных, кто ступил на сирийскую землю без приглашения, уйти.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило о взрыве, который произошел недалеко от посольства России, 24 января. Происшествие случилось в Дамаске в районе Адави.

Против сепаратизма и оккупации: В Сирии состоялся конгресс шейхов и старейшин

1/5

Пятый канал

2/5

Пятый канал

3/5

Пятый канал

4/5

Пятый канал

5/5

Пятый канал

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

21:15
Против сепаратизма и оккупации: В Сирии состоялся конгресс шейхов и старейшин
20:55
«Кадр из фильма ужасов»: Обнаженная Волочкова залезла в купель с женихом
20:37
«Упал на пол и пополз»: Пострадавший рассказал, как спасался во время взрыва в кафе
20:31
Бывший кандидат в мэры Красногорска продолжил дебош и в больнице — видео
20:19
Шесть ДТП произошло на Киевском шоссе в Ленобласти
20:05
«Взрывной волной накрыло всех» — очевидец о взрыве в кафе под Саратовом
19:53
Небензя назвал нечистоплотной игрой США втягивание СБ ООН в ситуацию в Венесуэле
19:41
«Желтые жилеты» попытались захватить полицейский участок в городе Эврё
19:31
В Минздраве прокомментировали состояние пострадавших при взрыве в кафе
19:24
«Дирижерской палочкой» США назвали в МИД РФ «единство» ряда стран по Венесуэле
19:05
Новый скандал: Анна Бузова поссорилась с сестрой и отписалась от нее в Instagram
18:54
Военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва» проходит в Ленобласти
18:43
Матвиенко: Потомки должны помнить о трагизме блокады и героизме ленинградцев
18:29
«Обгорела одежда»: Очевидцы об увиденном сразу после взрыва в кафе
18:17
«Безобразное высказывание» — блокадница о статье немецкой журналистки
18:13
Более 50 автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Подмосковье
17:59
Первые кадры с места взрыва в кафе в Саратовской области
17:52
Стали известны травмы пострадавших от взрыва газового котла в кафе
17:34
В результате взрыва в кафе в Саратовской области пострадали порядка 35 человек
17:27
Очевидцы сообщают о взрыве в кафе в Саратовской области, есть пострадавшие

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама