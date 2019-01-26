Небензя назвал нечистоплотной игрой США втягивание СБ ООН в ситуацию в Венесуэле

Постпред РФ при ООН Василий Небензя уверен, что США созвали в субботу, 26 января, заседание Совета Безопасности ООН для расшатывания ситуации в Венесуэле, передает РИА Новости.

— У нас нет никаких сомнений в том, что сегодняшнее мероприятие созвано американской делегацией с единственной целью — продолжить дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, навязывая этой стране свои подходы и рецепты решения проблем, с которыми она сталкивается в последнее время, — сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.

Российский дипломат выразил сожаление, что «в эти нечистоплотные игры Вашингтон втягивает Совет Безопасности».

Он добавил, что за законно избранного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро проголосовало большинство избирателей, а Национальную ассамблею во главе со спикером, оппозиционером Хуаном Гуайдо не поддерживают 70% населения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости вмешательства извне в ситуацию в Боливарианской республике.