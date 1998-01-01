Глава Петербурга побеседовал с жителями блокадного Ленинграда и юнармейцами

Глава Петербурга Александр Беглов пообщался с жителями города во время посещения торжественного марша, посвященного 75-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Беглов побеседовал с блокадниками и участниками самого марша — юнармейцами.

Глава Северной столицы уделил время на небольшой диалог с жителем блокадного Ленинграда, которого встретил во время визита — поинтересовался его мнением о марше, поздравил со вторым днем рождения города.

— Парад понравился? Хороший парад? — спросил блокадника Беглов.

— От души и сердца желаю вам здоровья и удачи. Парад то, что надо! — ответил ветеран.

Во время прогулки по Дворцовой площади главе Северной столицы повстречались возвращающиеся с марша юнармейцы. Александр Дмитриевич восхищенно высказался об уровне подготовки отряда и их достойном выступлении на мероприятии.

— Кто вас так натренировал хорошо идти? Родина? Хороший ответ! — отметил он.

Пятый канал предоставлял прямую трансляцию с торжественного марша.