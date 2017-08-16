Квартиры по-прежнему в цене, а значит найдутся и те, кто готов присвоить себе лишние квадратные метры. Ведь это так просто — жертва берет микрокредит и после пары выплат лишается квартиры. И все почти честно, почти по закону, но не всегда. Как подсчитали специалисты, на 100 операций с недвижимостью приходятся две сделки со смертельным исходом.

Пострадавших от преступной деятельности «черных риелторов» в России действительно много. Одни, кто еще не потерял надежду, раз за разом приходят к дверям своих квартир, чтобы вспомнить о жизни до. Других — хладнокровно лишили этой возможности.

— Я проследовал к багажнику, собрал ружье и произвел два прицельных выстрела в ту сторону. После чего я достал из багажника полиэтилен, завернул его и положил на заднее сидение автомобиля, — рассказывает о преступлении один из членов банды «черных риелторов» в Тверской области.

Топили, душили, расстреливали… Схема классическая: искали маргиналов, угощали алкоголем, приносили наркотики, уговаривали одурманенных переписать жилплощадь. А потом везли на прогулку, с которой те уже не возвращались. К счастью, такие методы сегодня используются гораздо реже, чем в породившие их 90-е. Современные «черные риелторы» научились не марать руки.

— Есть такое слово очень хорошее — «мироеды». Это люди, которые по кусочку воруют. Они пожирают жизнь других людей, — размышляет пострадавшая Римма Удалова.

С Риммой Удаловой мы встретились на вокзале города Пушкин. В квартире, где ей принадлежат две комнаты из трех, живут чужие люди. Кто — она не знает. Женщина так испугана, что боится приближаться к собственной двери.

Дом, где жила Римма, находится в самом сердце Пушкина, в нескольких шагах от знаменитого Екатерининского дворца. Жилье в этом районе могут позволить себе только самые состоятельные люди. Новые соседи не из таких — они просто нашли женщину и предложили ей продать квадратные метры за бесценок. Услышав отказ, пообещали сделать ее жизнь невыносимой.

Это методика называется «выживание» — «черному риелтору» достаточно купить хотя бы один квадратный метр в квартире, чтобы превратить уютный дом в притон. Преступная схема успешно работала десятилетиями, но надо отдать должное — правоохранительная система, хоть и не спеша, но начала расценивать такие действия как принуждение к сделке. Благодаря этому второе поколение «черных риелторов» — выживальщики — уже переехали на казенные квадратные метры.

Современные «черные риелторы» — это обаятельные молодые люди, часто с юридическим образованием и хорошими навыками в психологии.

— Я заревела, потому что сумма маленькая — 740. Она меня отозвала и говорит: «Не бойся, все будет нормально. Напиши здесь такую сумму, а на руки получишь другую», — вспоминает о своем опыте общения с «черными риелторами» жительница Пермского края Наталья Императова. В результате на руках у Натали остался только кот. Комнату женщина так и продала за копейки.

С другой пострадавшей — москвичкой Ольгой Кассировой — преступники вообще не церемонились. Женщине срочно нужны были деньги в долг, и доброжелатели тут же нашлись.

— Вместо договора займа они мне подсунули договор купли-продажи квартиры, — рассказывает Ольга Кассирова.

Проворачивать такие темные операции сегодня стало сложно, могут привлечь. И «черные риелторы» сделали очередной эволюционный скачек — стали «черными кредиторами». Под залог недвижимости они готовы одолжить денег любому. Пятый канал встретился с одним из таких — кредитным менеджером, который подыскивал жертв.

— Самый основной момент, это число собственников. Если человек один прописан, то есть ему принадлежит жилое помещение, то тут намного проще все. А если там два или три — долевое — в этом случае нужно с каждого человека согласие, — рассказывает мужчина.

Их стоило бы называть ростовщиками, сами себя они именуют частными инвесторами, но по сути остаются такими же жадными хищниками.

— Когда приходят люди к «черным кредиторам»… Если они приходят к ним, то очевидно, что они заплатить не смогут, это видно. А имущество у них есть, — объясняет юрист Сергей Бобровский.

Сегодня такие ростовщики являются вершиной пищевой цепочки квартирных мошенников. Законодатели пытаются вывести их из игры, но пока безуспешно. Удивительно, но пока ни один вид «черных риелторов» так и не вымер. Самые хитрые и ловкие приспосабливаются и становятся еще опаснее.