«Нас точно это не касается»: как США и Европа делили Гренландию в Давосе

Владимир Путин: интерес США к Гренландии нас точно не касается

Гренландия стала камнем преткновения в отношениях США и ее основных европейских союзников. По сути, сейчас происходит проверка на прочность новой американской концепции, где международное право становится правом сильного.

Ведь если Вашингтону не удастся добиться своего у себя дома в западном полушарии, то об амбициях в остальных частях света можно просто забыть.

Москва в противовес западной Европе Трампу не мешает. Мы подчеркнуто нейтральны в вопросе Гренландии.

«По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует. Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко, к ней относилась. Но это уже дело другого порядка, вряд ли это сейчас кого-то интересует. Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся», — сказал Владимир Путин.

При должном внимании инуитский вопрос может стать рычагом давления на позицию официального Копенгагена. К аборигенам датчане, как в любой колонии, относились как другим представителям местной фауны — оленям или медведям. Ну есть они и есть.

Кого-то можно даже прикормить и взять домой. Детей насильно забирали из семей и увозили в Европу или специально созданные интернаты.

Лишь после Второй мировой войны, в 1953 году инуиты получили паспорта и гражданские права. Буквально, их стали считать за людей, но не до конца.

Как раз после признания началась самая жуткая история — проект «Спираль», когда девочек и женщин из местных обманом и под психологическим давлением заставляли предохраняться. У многих после этого начались проблемы со здоровьем. Были и смерти от осложнений. В прошлом году Дания официально извинилась за такие эксперименты. В общем, при желании и медийных возможностях США эту тему можно было раскачать, но этого не потребовалось. Припугнув тарифами, Трамп заставил Данию частично капитулировать, достигнуто соглашение в рамках НАТО, по которой Америка получит новые участки для своих баз на острове, оставив Гренландию под властью датской короны.

Там, правда, звучат голоса из Гренландии — мол, не согласятся на сделку, принятую без них, и не отдадут свои минеральные ресурсы.

Серьезно? А что сделают? Прогонят американцев с их баз, когда те начнут между делом бурить и копать?

На самом деле эта история не про Данию. Это история про деградацию Европы в целом. Британия, Франция, Германия — структуры ЕС, весь Старый Свет оказался бессилен перед напором США. И кто-то говорил, что Трамп уже пожилой, ему почти 80, и у него нет сил управлять Америкой? Ребята, а кто тогда вы, если 80-летний девелопер вас за неделю поставил в нужную ему позицию?

«В Европе, к сожалению, не осталось политиков достойного уровня», — посетовала в эксклюзивном интервью «Известиям» Элена Перру, многолетний советник президента Франции Жака Ширака.

«Ситуация с Гренландией показательна во многих смыслах. Когда Трамп выдвинул свои претензии — европейские лидеры просто оцепенели. С Мадуро в начале января еще ладно, далеко. А Гренландия — это реально европейская территория. При Шираке в Европе были лидеры другого калибра, не то что сейчас. Он прекрасно ладил с Герхардом Шредером. Франко-германский мотор тогда реально работал на полную, а ось Париж–Берлин–Москва сложилась почти сама собой, естественно. Европу в одиночку не построишь», — продолжила свою мысль бывший советник бывшего президента Франции Жака Ширака (1995 — 2007) с 1996 по 2005 годы Элена Перру.

Обложка журнала «Шпигель» с заголовком «Дональд, довольно!» выглядит как карикатура. Нет, это не грозный окрик в стиле «руки прочь от Гренландии», это вопль побежденного — «Дональд, довольно». Прекрати нас мучить, мы сдаемся».

Да, можно сказать, что Гренландию отстояли, остров по-прежнему принадлежит европейцам, но ценой унижения. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Афтершоки Давоса как после настоящего землетрясения. Действительно встряска для Европы. И вообще для всего прежнего миропорядка, очевидно больше не существующего.

От такого перепада напряжения сосуды на глазах могли полопаться не только не только у президента Франции Эммануэля Макрона — официальная причина его появления в супергеройских очках-авиаторах. Хотя в Давосе даже он умудрился прозреть: все свое президентство продвигал американские интересы в ущерб французским, а теперь искренне удивляется, что Вашингтон демонстративно вытирает о него ноги.

«Конкуренции со стороны Соединенных Штатов, которые подрывают наши интересы в экспорте, требуют максимальных уступок и открыто направлены на ослабление и подчинение Европы», — сделал заявление президент Франции Эммануэль Макрон на ВЭФ.

Это как же должно было накрыть Европу лавиной по имени Дональд Трамп. Царь горы. Давос, почувствуй его холодное дыхание.

Президент Финляндии Александр Стубб заранее спохватился, предложив проводить все встречи с американцами в сауне.

«Иногда полезно притормозить, сходить в сауну, принять хорошую ванну и тогда уже искать решение», — президент Финляндии Александр Стубб.

«Если вам удастся убедить президента Трампа сходить в сауну, думаю, мы чего-то добьемся», — журналист.

«От гольф-дипломатии к сауна-дипломатии», — президент Финляндии Александр Стубб.

Невиданное отношение к американцам — совсем не welcome, а поскорее бы go home.

И прямо по пути следования вип-кортежей целые дома в Давосе в этом году увешаны оскорбительными посланиями в адрес Трампа.

Датский депутат не выбирал выражений даже стоя на трибуне Европарламента.

«Позвольте сказать это словами, которые вы сможете понять: господин президент, fuck off», — обратился датский депутат Европарламента Андерс Вистисен.

Даже американскую резиденцию в Давосе обустроили прямо в англиканской церкви. Чтобы знали, на кого тут все молятся. И вершина унижения — полуторачасовая проповедь Трампа.

«Я люблю Европу и хочу, чтобы у Европы все было хорошо. Но она не движется в правильном направлении», — огласил президент США Дональд Трамп.

Не просто речь, а геополитическая прожарка союзников.

«Эммануэль Макрон, я смотрел на него вчера с его красивыми солнечными очками. Что, черт возьми, произошло?» — ответил президент США Дональд Трамп.

Показательно, что ключевые лидеры Евросоюза, включая Макрона и Урсулу фон дер Ляйен, сбежали из Давоса, чтобы не попасть под горячую руку Трампа. А руководство Дании изначально устроило демарш и вообще сюда не поехало)

А сбежавшие из Давоса лидеры ЕС в этот момент делали то, что у них лучше всего получается — созвали саммит, на этот раз арктический, и грозили почему-то опять России.

«Мы защитим Данию, Гренландию, Север от угрозы, исходящей от России», — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Нынешний Давос стал моментом болезненной для Евросоюза истины: не подошла ли к концу хваленая евроатлантическая солидарность.

«Европа, США и их союзники оказываются в краткосрочной перспективе расколотыми», — говорит историк, политолог, член политического движения «Испанский Авангард» Франсиско Ойа.

Для Трампа ее больше точно не существует.

«США никогда не нуждались в НАТО и не просили ничего», — высказался президент США Дональд Трамп.

А сам альянс на практике доказал собственную бесполезность и неспособность без США защитить даже самих себя.

«Вы сказали ранее, что Европа сможет защитить себя без американцев», — журналистка.

«Не совсем точно, это не цитата», — Стубб.

«В большей или меньшей степени», — журналистка.

«Давайте будем считать, что в меньшей. Люблю журналистов», — Стубб.

Канада следом за Гренландией моделирует вторжение, и вовсе не России, а опять же со стороны США, захват всех территорий всего за два дня, у самого Дональда Трампа в соцсетях, и эта часть западного полушария уже в цветах американского флага.

Канадский премьер Марк Карни обрушивается, произносит в Давосе историческое самоизобличение, признавая полный крах глобальной архитектуры Запада. Которая больше не приносит им прибыли, выходит, и смысла больше нет жить во лжи.

«На протяжении десятилетий такие страны, как Канада, процветали в рамках того, что мы называли международным порядком, основанным на правилах. Мы присоединились к его институтам, мы хвалили его принципы, извлекали выгоду. Мы знали, что такой порядок был ложью. Что сильные освобождали себя от обязательств, когда им было удобно. Что торговые правила применялись асимметрично», — вспомнил премьер-министр Канады Марк Карни.

Геополитический Армагеддон: размахивают тарифной дубиной, целятся друг в друга торговыми базуками, ждали удар со стороны России, а схлопотали в спину от ключевого члена НАТО — Альянса, подорванного изнутри.

