«Известия» возглавили рейтинг СМИ на платформе «Дзен» за октябрь

СМИ подтвердило лидерство по охватам.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Известия» стали первыми в рейтинге «Дзена» за октябрь. Информационная платформа обнародовала список СМИ, составленный совместно с компанией Mediascope.
Согласно исследованию, «Известия» продемонстрировали впечатляющий рост, поднявшись на первую строчку в общем рейтинге средств массовой информации. На самой платформе «Дзен» издание заняло четвертую позицию, в пятерку лидеров также вошли «РИА Новости», «Комсомольская правда», Life.ru и ТАСС.
Среди других заметных достижений — уверенный рост телеканала РЕН ТВ, который поднялся сразу на четыре позиции и занял 15-е место. «Спорт-Экспресс» оказался на 46-й позиции, а Пятый канал поднялся на одну позицию, заняв 31-е место.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как вежливый малыш Аристарх объединил Россию в самом добром флешмобе. Двухлетний мальчик из Москвы показал миллионам взрослым, что нас много и мы вместе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 июн
- Голос за кадром, душа на сцене: ушла Валентина Талызина
- 22 июн
- Праздник света, мечты и надежды: чего ждать от «Алых парусов» в юбилейный год
- 22 июн
- «Кто будет подписывать?»: Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского
- 22 июн
- Корреспонденты «Известий» Мартемьянов и Федорчак награждены орденами Мужества посмертно
- 15 февр
- «Мир будет достигнут»: Джеффри Сакс прокомментировал разговор Трампа и Путина
- 26 мар
- Бои уже в самом центре Артемовска: последние новости с донецкого направления СВО
- 29 янв
- Банкет за свой счет: США и Германия «подарили» Зеленскому танки на день рождения
- 22 янв
- В США хотят запретить газ под видом его вреда для здоровья: кому это выгодно?
- 10 сент
- Художник Копейкин написал и сжег картину для создания NFT-токена
- 26 мая
- Задача на умножение: школьникам в России не хватает мест в классах
93%
Нашли ошибку?