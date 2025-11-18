«Известия» возглавили рейтинг СМИ на платформе «Дзен» за октябрь

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

СМИ подтвердило лидерство по охватам.

Где находятся Известия в рейтинге СМИ в «Дзене» за октябрь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Известия. Главное

«Известия» стали первыми в рейтинге «Дзена» за октябрь. Информационная платформа обнародовала список СМИ, составленный совместно с компанией Mediascope.

Согласно исследованию, «Известия» продемонстрировали впечатляющий рост, поднявшись на первую строчку в общем рейтинге средств массовой информации. На самой платформе «Дзен» издание заняло четвертую позицию, в пятерку лидеров также вошли «РИА Новости», «Комсомольская правда», Life.ru и ТАСС.

Среди других заметных достижений — уверенный рост телеканала РЕН ТВ, который поднялся сразу на четыре позиции и занял 15-е место. «Спорт-Экспресс» оказался на 46-й позиции, а Пятый канал поднялся на одну позицию, заняв 31-е место.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вежливый малыш Аристарх объединил Россию в самом добром флешмобе. Двухлетний мальчик из Москвы показал миллионам взрослым, что нас много и мы вместе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Известия. Главное
22 июн
Голос за кадром, душа на сцене: ушла Валентина Талызина
22 июн
Праздник света, мечты и надежды: чего ждать от «Алых парусов» в юбилейный год
22 июн
«Кто будет подписывать?»: Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского
22 июн
Корреспонденты «Известий» Мартемьянов и Федорчак награждены орденами Мужества посмертно
15 февр
«Мир будет достигнут»: Джеффри Сакс прокомментировал разговор Трампа и Путина
26 мар
Бои уже в самом центре Артемовска: последние новости с донецкого направления СВО
29 янв
Банкет за свой счет: США и Германия «подарили» Зеленскому танки на день рождения
22 янв
В США хотят запретить газ под видом его вреда для здоровья: кому это выгодно?
10 сент
Художник Копейкин написал и сжег картину для создания NFT-токена
26 мая
Задача на умножение: школьникам в России не хватает мест в классах
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Воображаемые питомцы: опасен ли для подростков хоббидогинг
15:32
Женщину похитили и заставили сделать тысячу приседаний
15:22
«Известия» возглавили рейтинг СМИ на платформе «Дзен» за октябрь
15:18
Путин принял участие в церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград»
15:16
Нужно ли платить: что делать, если случайно разбили товар в магазине
15:15
Мать обезглавленного шестилетнего ребенка из Балашихи арестована на два месяца

Сейчас читают

С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору
Жесткая посадка пассажирского самолета в Конго попала на видео
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году