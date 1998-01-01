Варшава будет вынуждена согласовывать маршрут своего газопровода с Москвой

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Польша пытается создать альтернативу «Северному потоку — 2».

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 100

Польша в своем стремлении к энергетической независимости в качестве альтернативы «Северному потоку — 2» намерена построить газопровод Baltic Pipe, однако его маршрут придется согласовывать с Россией. По мнению польского аналитика Роберта Томашевского, проблемы могут возникнуть в связи с тем, что Baltic Pipe будет пересекать трассу «Северного потока — 2».

— Пересечение с Nord Stream 2 очень важно. Gaz-System необходимо заключить соглашение с «Газпромом» по этому вопросу, — цитирует его RT.

Томашевский добавил, что хоть это лишь технический момент, однако допускает вариант, что «Газпром» «отложит проект или заставит весь этот процесс занять больше времени».

Как сообщал Пятый канал, Польша намерена построить свой газопровод Baltic Pipe в ответ на «Северный поток-2». Он должен соединить датские и польские газовые сети и откроет для Варшавы доступ к норвежским газовым месторождениям. Его строительство должно быть завершено к концу 2022 года.

Вместе с тем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал бессмысленность попыток помешать «Северному потоку—2».

Тема:
Северный поток — 2 100
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