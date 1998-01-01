Польша признала бессмысленность попыток помешать «Северному потоку—2»

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Премьер-министр страны заявил, что строительство газопровода запретить уже не получится.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 98

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью изданию Interia, что строительство газопровода «Северный поток—2» остановить уже не получится, сообщает РИА Новости. И все потому, что, по мнению политика, Россия — это мировая держава, а германская экономика на четвертой позиции в мире.

Матеуш Моравецкий отметил, что сама по себе реализация проекта «Северный поток—2» является «эгоистичной», и без помощи союзников, которые бы выступили против строительства, здесь не обойтись.

— Мы считаем, что это противоречит европейским правилам. Мы также считаем, что это противоречит гарантиям безопасности для Украины и для Польши, — сказал премьер-министр.

В начале января глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что строительство газопровода нивелирует эффект антироссийских санкций и «убивает» Украину, которая опасается остаться без доходов от транзита российского газа.

Ранее Пятый канал сообщал, что Украина признала «Турецкий поток» самым опасным проектом. Незалежная боится строительства южного газопровода даже больше, чем «Северного потока—2».

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Северный поток — 2 98
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