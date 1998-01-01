Эксперт прокомментировала новый продуктовый минимум для россиян

Потребительская корзина для россиян может подорожать на 30%. Эксперты из Федерального исследовательского центра питания решили перебрать содержимое корзины, исходя из сегодняшних проблем со здоровьем у людей. Учли диабет и лишний вес и предписали жителям страны: больше есть мяса и морепродуктов — на 5%, на 16% — больше рыбы, на 14% — творога и яиц, на 11% — птицы. Еще советуют покупать больше овощей и фруктов. А сократить потребление хлеба, сахара, соли и растительных жиров.

Злоупотребление этими продуктами или употребление их в большом количестве приводит, как правило, к метаболическим изменениям. Люди, которые имеют предрасположенность к набору лишнего веса, обретают в итоге ожирение.

С точки зрения здоровья все понятно. Но соль, сахар и растительное масло — едва ли не самые дешевые продукты в корзине. К тому же их надолго хватает. А вот чтобы регулярно докупать мясо, рыбу и даже морепродукты где-нибудь в центральной полосе — придется искать дополнительный источник дохода. Вот прямой ответ из простой российской семьи, где трое детей.

— Я же покупаю не из-за того мне это очень нравится, эта картошка и эти макароны, а это просто и быстрее, и дешевле. Как бы ни хотела сейчас купить кучу полезностей, скорее всего, даже после всех этих рекомендаций, я пойду и куплю то, что будет доступно, — говорит россиянка.

Чтобы семьи потянули новый набор продуктов должно быть так. Дорожает потребительская корзина — увеличивается прожиточный минимум, который, собственно, по ней высчитывается. А по закону — он обязан равняться МРОТ. Значит, увеличивается и минимальный уровень зарплат. А следом растут все выплаты бюджетникам, пенсии, стипендии и так далее, по цепочке. Только у нас наоборот. Потребительская корзина заморожена в целях стабильности, как раз в тот момент, когда все цифры привязали друг к другу — И не имеет права меняться до конца 2020-го года.

— Я уверена, научно обоснованно, что нужно перейти именно к такой корзине. Но от того, что они это пишут, если экономика не развивается, если голова у нашего Минэкономразвития никак не связана с созданием условий для развития производства, то о чем мы говорим? Близко сегодня правительство не подходит к решению этой задачи, — говорит экономист Елена Ведута.

Зато в правительстве нашли более экономный вариант оздоровления. Заглянув в холодильники россиян, решили: в обязательном порядке обогащать продукты витаминами и полезными микроэлементами.

И вот с чего начнут: все молоко заменят на молоко с витаминами А и Д, всю соль — на соль с йодом. Это, как было сказано, самое эффективное инвестирование в развитие ума и тела россиян. И самое недорогое, добавим мы.

Список остальных продуктов, которые надо менять разрабатывают профильные ведомства, совместно с учеными. Поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев.

Он же привел в качестве вдохновляющего примера эксперимент в воронежских школах. Девять лет назад там ввели норматив, правда по содержанию белка в молоке. Так вот через пять лет детей с больными зубами стало намного меньше.

Просто идеальная инициатива правительства для Калмыкии. Там ведь исторически пьют чай сразу и с молоком, и с солью. То есть каждая чашка будет с йодом и с витаминами.

При этом экологический чистый продукт, никаких биодобавок. В России, кстати, более пристальное внимание на высшем уровне начинают уделять сертификации экопродуктов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Госдуме высказались об идее профсоюзов удвоить МРОТ.