Макгрегор и Нурмагомедов пришли к соглашению с властями по делу о драке на турнире

, 12:33 Фото 51

Дисциплинарное заседание Атлетической комиссии штата Невада пройдет без участия самих спортсменов.

Фото: Twitter @khabib_news

Тема:
Бой Нурмагомедов — Макгрегор UFC 229 88

Бойцы смешанных единоборств Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов подписали соглашение с властями штат Невада по поводу потасовки за пределами ринга. Инцидент произошел в октябре прошлого года сразу по окончанию финального поединка турнира UFC 229.

По информации Las Vegas Review-Journal, ирландец и россиянин не будут присутствовать на слушании по их делу, которое пройдет во вторник? 29 января. Также сообщается, что два других фигуранта дела — Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов также все подписали не поедут на слушание.

Теперь комиссия из пяти человек должна принять проголосовать, принимать условия этого соглашения или нет. При этом все участники потасовки будут оштрафованы и отстранены от боев.

Ранее Пятый канал публиковал кадры нападения Нурмагомедова на команду Макгрегора после боя в Лас-Вегасе.

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