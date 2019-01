Макгрегор и Нурмагомедов пришли к соглашению с властями по делу о драке на турнире

Бойцы смешанных единоборств Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов подписали соглашение с властями штат Невада по поводу потасовки за пределами ринга. Инцидент произошел в октябре прошлого года сразу по окончанию финального поединка турнира UFC 229.

По информации Las Vegas Review-Journal, ирландец и россиянин не будут присутствовать на слушании по их делу, которое пройдет во вторник? 29 января. Также сообщается, что два других фигуранта дела — Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов также все подписали не поедут на слушание.

