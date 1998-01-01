Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуаидо покидать страну

, 7:19 Репортаж 35

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который провозгласил себя временным президентом страны, не может покидать территорию государства.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com © Jimmy Villalta

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 45

Политический шторм не утихает в Венесуэле. Оппозиция грозит многотысячными демонстрациями. Между тем лидеру протестного движения и самопровозглашенному президенту Хуану Гуайдо теперь запрещено покидать пределы страны. Все его счета заблокированы. Такое решение вынес Верховный суд Венесуэлы, это стало зеркальным ответом Америке.

Вторник оппозицией был объявлен днем молчаливого протеста. Людей призвали не выходить на работу. Обещали, что в Каракасе будут закрыты уличные заведения. Но даже здесь, напротив площади Альфредо Садель, в одном из главных мест проведения протестов, вот, пожалуйста, кафе. Дальше — ресторанчик, дальше — еще. В этом районе видимого отклика на призывы оппозиции нет.

Но сегодня, обещают противники действующего президента Наколаса Мадуро, спокойно на улицах точно не будет. Акции протеста пройдут с невиданным доселе размахом. И верят в поддержку запада. Который, уже без стеснения, буквально грабит власти республики. Вслед за Банком Англии, который отказался возвращать венесуэльское золото на сумму в миллиард двести тысяч долларов, еще семь миллиардов изъяли Штаты. Причем, оказывается, это было сделано еще в прошлую пятницу. А теперь Госдеп заявил об этом официально.

25 января Госсекретарь Майкл Помпео передал временному президенту Венесуэлы возможность доступа и контроля над счетами правительства Венесуэлы и Центробанка Венесуэлы. Это поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев.

Вот так, даже без формального судебного решения, Вашингтон берет чужие средства и распоряжается ими по своему усмотрению. Советник Трампа по нацбезопасности, Джон Болтон, намекает, что это только начало. На очереди военное вмешательство в дела суверенной Венесуэлы.

— Президент Трамп уже говорил, что мы готовы действовать и рассматриваем все варианты, — говорит Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности.

Болтон, наверняка не случайно, но якобы не нарочно, показал журналистам папку с хорошо различимой записью, что в Колумбию, которая граничит с Венесуэлой, нужно отправить пять тысяч солдат.

— Нас тревожит то, что делают США и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, грубо нарушая все мыслимые нормы международного права и, по сути дела, взяв открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране, — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо уверен, вслед за Вашингтоном его поддержат и в Европе. И уже не стесняясь отдает приказы вооруженным силам страны.

— Мы пришли сюда помолиться за души погибших венесуэльцев! Солдаты, я отдаю вам приказ! Не стреляйте в мирные демонстрации, какими они были. Военный атташе в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне уже присоединился к нам, — говорит Хуан Гуайдо, лидер оппозиционного венесуэльского парламента.

Прокуратура начала расследование в отношении Гуайдо, в связи с ущербом, который он нанес стране. Тем временем президент Мадуро выступает со своим обращением, предлагает начать большой национальный диалог между всеми венесуэльцами.

Митинги в поддержку законных властей в эти дни в Каракасе тоже проводятся. Этот, конкретно у дворца Мирафлорез. Здесь все спокойно. Небольшой концерт, люди поют танцуют со свойственным им латиноамериканским темпераментом.

— Какой новый президент?! Я поддерживаю законно избранного президента Мадуро. Других у нас не может быть! — говорят собравшиеся.

Но к такому мнению лидер оппозиции, похоже, не прислушается. Хуан Гуайдо явно готов силой узурпировать власть: более того, ведет себя так, словно уже стал главой государства. В частности, сегодня он объявил, что отправит лояльных себе дипломатов во все страны, которые признали его временным президентом.

Если видишь где-то на улицах Каракаса вот такой символ, это значит, что 30 января, от этого места лучше держаться подальше. Хуан Гуайдо, лидер венесуэльской оппозиции уже призвал своих сторонников к новым протестам. И эти люди, похоже, могут пойти ва-банк.

Их не пугают ни полицейские, ни армия. Войска по призыву Николаса Мадуро, остаются в казармах: законный президент явно не хочет кровопролития. Ведь если вмешаются войска, страна может оказаться на пороге гражданской войны. А это будет отличным поводом для США смешаться и ввести в Венесуэлу те самые пять тысяч солдат, запись о которых в своей папке советник американского президента Джон Болтон показал всему миру.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что МИД России призвал отказаться от планов военной интервенции в Венесуэлу.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 45
30 янв
МИД России призвал отказаться от планов военной интервенции в Венесуэлу
29 янв
Гуайдо уклонился от ответа на вопрос об угрозе военного вмешательства в Венесуэлу
29 янв
США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы
29 янв
Мадуро пригрозил ответными мерами на санкции США против Венесуэлы
29 янв
«Закусили удила» — Лавров рассказал, что США идут на переворот в Венесуэле
29 янв
Китай выступил против санкций США в отношении Венесуэлы
29 янв
Мария Захарова прокомментировала запись Болтона о солдатах в Колумбии
29 янв
Слепая демократия: США вводит санкции ради «блага» жителей Венесуэлы
28 янв
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Гуайдо призвал к новым протестным акциям
28 янв
Венесуэла сегодня: Отступать некуда!

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:11
Морской патруль: Как проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив
8:04
«Большинство актеров просто кривляются»: Павел Майков раскритиковал коллег
7:57
Видео: Полигон твердых бытовых отходов полыхает под Читой
7:47
Директор нацразведки США заявил о «российской угрозе» для Штатов
7:40
Парламент Великобритании запретил Brexit без согласования с ЕС
7:32
Военный эксперт: Япония может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам
7:25
Нет доверия: Страны «ядерной пятерки» отказались от совместного заявления
7:19
Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуаидо покидать страну
7:03
Лайфхак: Что делать, если чернила испачкали одежду
6:51
В разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру обнаружена трещина
6:34
СМИ: В Морском госуниверситете во Владивостоке проходят обыски
6:15
Фанаты обрушились на Марьяну Ро, раздевшуюся для обложки мужского журнала
6:06
Невероятно полезная вещь! Крутые лайфхаки с резинкой для волос
5:51
Шея-базука: Рэпер Баста озадачил фанатов странным портретом
5:39
В Петербурге прошла презентация документального фильма «Песни Победы»
5:17
Поселок под Барнаулом остался без тепла и горячей воды в 20-градусный мороз
4:51
В День влюбленных одна, на сносях, во дворце: Принц Гарри уедет от Меган Маркл
4:39
В Министерстве юстиции привели примеры «вынужденной коррупции» чиновников
4:11
«Представил родину достойно!»: Шнуров воспел в стихах своего земляка, получившего «Порно-Оскар»
3:51
Конфликт поколений: Совет отцов в Нижнем Новгороде требует запретить рэп-концерты

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

МИД России призвал отказаться от планов военной интервенции в Венесуэлу

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама