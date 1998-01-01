Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуаидо покидать страну

Политический шторм не утихает в Венесуэле. Оппозиция грозит многотысячными демонстрациями. Между тем лидеру протестного движения и самопровозглашенному президенту Хуану Гуайдо теперь запрещено покидать пределы страны. Все его счета заблокированы. Такое решение вынес Верховный суд Венесуэлы, это стало зеркальным ответом Америке.

Вторник оппозицией был объявлен днем молчаливого протеста. Людей призвали не выходить на работу. Обещали, что в Каракасе будут закрыты уличные заведения. Но даже здесь, напротив площади Альфредо Садель, в одном из главных мест проведения протестов, вот, пожалуйста, кафе. Дальше — ресторанчик, дальше — еще. В этом районе видимого отклика на призывы оппозиции нет.

Но сегодня, обещают противники действующего президента Наколаса Мадуро, спокойно на улицах точно не будет. Акции протеста пройдут с невиданным доселе размахом. И верят в поддержку запада. Который, уже без стеснения, буквально грабит власти республики. Вслед за Банком Англии, который отказался возвращать венесуэльское золото на сумму в миллиард двести тысяч долларов, еще семь миллиардов изъяли Штаты. Причем, оказывается, это было сделано еще в прошлую пятницу. А теперь Госдеп заявил об этом официально.

25 января Госсекретарь Майкл Помпео передал временному президенту Венесуэлы возможность доступа и контроля над счетами правительства Венесуэлы и Центробанка Венесуэлы. Это поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев.

Вот так, даже без формального судебного решения, Вашингтон берет чужие средства и распоряжается ими по своему усмотрению. Советник Трампа по нацбезопасности, Джон Болтон, намекает, что это только начало. На очереди военное вмешательство в дела суверенной Венесуэлы.

— Президент Трамп уже говорил, что мы готовы действовать и рассматриваем все варианты, — говорит Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности.

Болтон, наверняка не случайно, но якобы не нарочно, показал журналистам папку с хорошо различимой записью, что в Колумбию, которая граничит с Венесуэлой, нужно отправить пять тысяч солдат.

— Нас тревожит то, что делают США и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, грубо нарушая все мыслимые нормы международного права и, по сути дела, взяв открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране, — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо уверен, вслед за Вашингтоном его поддержат и в Европе. И уже не стесняясь отдает приказы вооруженным силам страны.

— Мы пришли сюда помолиться за души погибших венесуэльцев! Солдаты, я отдаю вам приказ! Не стреляйте в мирные демонстрации, какими они были. Военный атташе в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне уже присоединился к нам, — говорит Хуан Гуайдо, лидер оппозиционного венесуэльского парламента.

Прокуратура начала расследование в отношении Гуайдо, в связи с ущербом, который он нанес стране. Тем временем президент Мадуро выступает со своим обращением, предлагает начать большой национальный диалог между всеми венесуэльцами.

Митинги в поддержку законных властей в эти дни в Каракасе тоже проводятся. Этот, конкретно у дворца Мирафлорез. Здесь все спокойно. Небольшой концерт, люди поют танцуют со свойственным им латиноамериканским темпераментом.

— Какой новый президент?! Я поддерживаю законно избранного президента Мадуро. Других у нас не может быть! — говорят собравшиеся.

Но к такому мнению лидер оппозиции, похоже, не прислушается. Хуан Гуайдо явно готов силой узурпировать власть: более того, ведет себя так, словно уже стал главой государства. В частности, сегодня он объявил, что отправит лояльных себе дипломатов во все страны, которые признали его временным президентом.

Если видишь где-то на улицах Каракаса вот такой символ, это значит, что 30 января, от этого места лучше держаться подальше. Хуан Гуайдо, лидер венесуэльской оппозиции уже призвал своих сторонников к новым протестам. И эти люди, похоже, могут пойти ва-банк.

Их не пугают ни полицейские, ни армия. Войска по призыву Николаса Мадуро, остаются в казармах: законный президент явно не хочет кровопролития. Ведь если вмешаются войска, страна может оказаться на пороге гражданской войны. А это будет отличным поводом для США смешаться и ввести в Венесуэлу те самые пять тысяч солдат, запись о которых в своей папке советник американского президента Джон Болтон показал всему миру.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что МИД России призвал отказаться от планов военной интервенции в Венесуэлу.