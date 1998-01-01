Разрушенный террористами сирийский Кесаб возвращается к мирной жизни — видео

, 14:23 Эфирная новость 14

В приграничном городе, в котором исторически проживают армяне, террористы разрушали все — дома, школы, храмы.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Что значит возродиться из пепла — не понаслышке знают жители сирийского Кесаба. Еще недавно в этом пограничном городе, где исторически проживают армяне, хозяйничали боевики. Они уничтожали все на своем пути — дома, школы и христианские храмы. Теперь же, когда сирийские войска выбили террористов, население может вернуться к нормальной жизни. Вот только привычной она стать уже не может — ужасы войны в Кесбе запомнили навсегда.

— Боевики разгромили весь город. Не пощадили и нашу церковь. Она была сожжена дотла. Правительственная армия вела в Кесабе тяжелые бои, террористов удалось прогнать. После этого мы вернулись и увидели, что здесь ничего не осталось — стулья и алтарь сожжены, колонны разбиты, — рассказывает священник Макум Казарян.

Разрушенным останется в Кесабе только одно здание — армянский культурный центр. Как напоминание о героизме простых людей, погибших при обстрелах.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в Сирии восстанавливается производство кисло-молочной продукции.

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