Дело сенатора Арашукова ведет Следственный комитет при поддержке ФСБ

Дело карачаевского сенатора Рауфа Арашукова, задержанного во среду, 30 января, прямо в зале заседаний Совета Федерации (СФ РФ) взяло под свой контроль Главное управление Следственного комитета (ГСУ), поддержку следователям будет осуществлять ФСБ.

Арашукову, среди причин задержания которого называют поддельные документы, вменяют тяжкие преступления: убийство двух человек и тяжкие телесные повреждения, нанесенные третьему лицу. В связи с тем, что правоохранительные органы опасались побега Арашукова, задержание было проведено прямо в зале заседаний Совета Федерации.

Ранее Пятый канал рассказывал о согласии Совфеда на арест Арашукова.