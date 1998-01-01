Дело сенатора Арашукова ведет Следственный комитет при поддержке ФСБ

, 11:04 54

Причиной задержания могли стать поддельные документы, позволившие Арашукову стать парламентарием.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Арест Арашукова 3

Дело карачаевского сенатора Рауфа Арашукова, задержанного во среду, 30 января, прямо в зале заседаний Совета Федерации (СФ РФ) взяло под свой контроль Главное управление Следственного комитета (ГСУ), поддержку следователям будет осуществлять ФСБ.

Арашукову, среди причин задержания которого называют поддельные документы, вменяют тяжкие преступления: убийство двух человек и тяжкие телесные повреждения, нанесенные третьему лицу. В связи с тем, что правоохранительные органы опасались побега Арашукова, задержание было проведено прямо в зале заседаний Совета Федерации.

Ранее Пятый канал рассказывал о согласии Совфеда на арест Арашукова.

Тема:
Арест Арашукова 3
30 янв
Названо имя жертвы убийства, в котором подозревают сенатора Арашукова
30 янв
В зале заседаний Совета Федераций задержан сенатор Рауф Арашуков

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:18
Названо имя жертвы убийства, в котором подозревают сенатора Арашукова
11:12
Пассажирский самолет готовится совершить экстренную посадку во Внуково
11:04
Дело сенатора Арашукова ведет Следственный комитет при поддержке ФСБ
11:02
Иван Ургант попал в аварию в США
10:54
Ирландские студенты устроили музыкальное шоу на борту самолета — видео
10:48
В зале заседаний Совета Федераций задержан сенатор Рауф Арашуков
10:39
Конфликт «пьяного» полицейского и собачника сняли камеры видеонаблюдения
10:27
Моя судьба в руках Бога — Мадуро опасается покушения по заказу Трампа
10:09
Дана Борисова пропагандирует здоровый образ жизни
9:56
Овечкин исполнил зажигательный танец на Кубе — видео
9:37
Подростки из Ленобласти подожгли девочку и напали на ее друга
9:23
Директор Третьяковки сохранит должность несмотря на инциденты с картинами
9:11
Ярослав Бойко рассказал правду об отношениях с Марией Порошиной
8:57
Посол РФ в Пхеньяне опроверг слухи о ядерной сделке с КНДР
8:48
«Могу убить за дочь»: Лера Кудрявцева о своей любви к ребенку
8:36
Россия заняла 108 место в рейтинге самых безопасных стран мира
8:31
Российские вулканы угрожают жизни на Земле — исследование
8:19
Видео: Автоматический паспортный контроль внедрен в аэропорту Шереметьево
8:11
Морской патруль: Как проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив
8:04
«Большинство актеров просто кривляются»: Павел Майков раскритиковал коллег

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама