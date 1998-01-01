Венесуэла как зеркало для всего мира: Глава нацсобрания о происках США

, 18:56 Эксклюзивное интервью 100

Для достижения своих целей Вашингтон орудует гигантским медийным аппаратом.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 55

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал о ситуации в отрасли, а также событиях в стране и вокруг нее.

По его мнению, оппозиционер, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозглашая себя президентом страны, взял на себя полномочия, которые ему не принадлежат и не имеют никакого отношения к его работе как депутата.

— Представьте, что в любой стране кто-то выходит на площадь и заявляет: «Я — президент». Конечно, за ним стоит гигантский медийный аппарат, все западные СМИ, — сказал Диосдадо Кабельо.

Он уверен, что США поддерживают Гуайдо «без зазрения совести и без малейших ограничений».

— Сейчас Вашингтон стоит не за попыткой госпереворота — они, если можно так выразиться, во главе этого процесса, делают неприкрыто, начиная с 23 января, когда этот человек решил объявить себя президентом, в нарушение всех конституционных принципов.

Он напомнил, что венесуэльцы поддерживают законно избранного президента Николаса Мадуро.

— 26 стран признали Гуайдо президентом, остальные государства признают Николаса Мадуро. И в ООН, и на региональном уровне тем, кто признал этого человека, не удалось одержать победу. Во всем мире уже выступают против них. В том числе и против позиции ЕС. Они заявили абсурдную вещь — предъявили суверенному государству ультиматум и назвали дату, чтобы провести выборы. Венесуэла сейчас как зеркало для всего мира. Вы сами знаете, что здесь происходит, на улицах страны нет никакого хаоса, о котором трубят западные издания, венесуэльцы работают, учатся, дети ходят в школу, идет обычная жизнь. И СМИ, которые сообщают о хаосе, наносят Венесуэле огромный вред. И все это при открытой поддержке США, — рассказал он.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Вашингтон заблокировал счета и запретил заключать сделки с PDVSA, руководствуясь благом граждан Венесуэлы.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 55
31 янв
Захарова: США пытаются продавить свое решение кризиса в Венесуэле
31 янв
Стандартная схема: Губернатор одного из штатов Венесуэлы назвал главную цель США
31 янв
В Венесуэле пропал фотограф испанского СМИ
31 янв
Хуан Гуайдо рассказал о тайных встречах с венесуэльскими военными
31 янв
Видео: Мадуро призвал американцев не дать Трампу начать войну в Венесуэле
30 янв
Трамп поздравил Гуайдо с «историческим вступлением в должность»
30 янв
Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией
30 янв
Оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть отношения с Россией
30 янв
Моя судьба в руках Бога — Мадуро опасается покушения по заказу Трампа
30 янв
Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать страну

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

20:05
Волонтеры помогут жителям регионов настроить цифровые ТВ-приставки
19:50
Видео: Упитанный нерпенок вновь объявился под мостом в Петербурге
19:42
Бомжи, грязь и крысы — Собчак возмущена состоянием Парижа
19:29
Facebook подкупает пользователей и шпионит за ними
19:19
Шарлиз Терон примерила на себя должность главы Госдепа
19:11
Ты мне больше не султан — Ани Лорак развелась со своим мужем из Турции
19:05
Стали известны шокирующие итоги массовой проверки школ в Дагестане
18:56
Венесуэла как зеркало для всего мира: Глава нацсобрания о происках США
18:53
«Завершение прежней жизни»: Шаляпин записал послание для Цимбалюк-Романовской
18:45
Захарова: США пытаются продавить свое решение кризиса в Венесуэле
18:39
Стандартная схема: Губернатор одного из штатов Венесуэлы назвал главную цель США
18:30
Видео: «Сильнейший человек России» оторвал зеркало у мешавшей машины в Саратове
18:22
Путин оценил церковный раскол на Украине
18:11
Транспортный коллапс в Москве: дождь после снегопада привел к страшному гололеду
18:00
Рокировочка по-киевски: Президентский рейтинг возглавил Зеленский
17:55
В Псковской области мотопараплан совершил жесткую посадку
17:43
Алгебра, пьянка и ноготочки — как Twitter готовится встретить конец света
17:30
Молния попала в российский самолет на пути из Рима в Москву
17:26
В Басманном суде решается вопрос об аресте Арашукова-старшего
17:22
В Белом доме рассказали о «божественном» предназначении Трампа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама