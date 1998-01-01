Венесуэла как зеркало для всего мира: Глава нацсобрания о происках США

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал о ситуации в отрасли, а также событиях в стране и вокруг нее.

По его мнению, оппозиционер, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозглашая себя президентом страны, взял на себя полномочия, которые ему не принадлежат и не имеют никакого отношения к его работе как депутата.

— Представьте, что в любой стране кто-то выходит на площадь и заявляет: «Я — президент». Конечно, за ним стоит гигантский медийный аппарат, все западные СМИ, — сказал Диосдадо Кабельо.

Он уверен, что США поддерживают Гуайдо «без зазрения совести и без малейших ограничений».

— Сейчас Вашингтон стоит не за попыткой госпереворота — они, если можно так выразиться, во главе этого процесса, делают неприкрыто, начиная с 23 января, когда этот человек решил объявить себя президентом, в нарушение всех конституционных принципов.

Он напомнил, что венесуэльцы поддерживают законно избранного президента Николаса Мадуро.

— 26 стран признали Гуайдо президентом, остальные государства признают Николаса Мадуро. И в ООН, и на региональном уровне тем, кто признал этого человека, не удалось одержать победу. Во всем мире уже выступают против них. В том числе и против позиции ЕС. Они заявили абсурдную вещь — предъявили суверенному государству ультиматум и назвали дату, чтобы провести выборы. Венесуэла сейчас как зеркало для всего мира. Вы сами знаете, что здесь происходит, на улицах страны нет никакого хаоса, о котором трубят западные издания, венесуэльцы работают, учатся, дети ходят в школу, идет обычная жизнь. И СМИ, которые сообщают о хаосе, наносят Венесуэле огромный вред. И все это при открытой поддержке США, — рассказал он.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Вашингтон заблокировал счета и запретил заключать сделки с PDVSA, руководствуясь благом граждан Венесуэлы.