Слепая демократия: США вводит санкции ради «блага» жителей Венесуэлы

, 10:52 Репортаж 48

Американское правительство продолжает оказывать всестороннюю поддержку своему назначенцу Хуану Гуайдо пока на экономическом фронте, но советники Трампа вовсю рекомендуют вводить в Каракас войска.

Фото, видео: Пятый канал, Global Look Press © Rayner Pena

Тема:
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Вашингтон еще сильнее намерен стянуть удавку вокруг Венесуэлы. В Белом Доме пригрозили Николасу Мадуро новыми санкциями, если он не объявит о проведении досрочных выборов. И заявили, будут использовать все возможные средства, чтобы ограничить доступ к доходу правительства. И в то же время будут помогать американскому назначенцу — Хуану Гуайдо.

Из-за кулис кризиса в Венесуэле все отчетливее проступает знакомый силуэт Белого Дома. США наступают сразу по нескольким фронтам. Один из них — санкции против государственной нефте-газовой компании. Но вот парадокс: Вашингтон заблокировал счета и запретил заключать сделки с PDVSA, руководствуясь благом глаждан Венесуэлы.

— Сегодняшние санкции против PDVSA помогут предотвратить дальнейшую утечку активов, и сохранить эти активы для жителей Венесуэлы, которым они принадлежат, — заявил министр финансов США Стивен Мнучин

США грозятся санкциями даже тем, кто будет венесуэльскую нефть закупать. Но экономическое давление — это только начало — предрекают эксперты. Уже появилась информация, что в приватных беседах советники Трампа рекомендуют вводить в Каракас войска. Такую позицию занимает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Лидера оппозиции Хуана Гуайдо он называет не иначе как — президент.

— Настало время отстаивать демократию и процветание в Венесуэле. Я повторю, Соединенные Штаты возьмут на себя обеспечение безопасности дипломатов США, Национальной Ассамблеи (Венесуэлы — прим.ред.) и президента Гуайдо. Любые насильственные действия против них будут расцениваться как посягательство на верховенство закона и иметь серьезные последствия, — считает советник президента по национальной безопасности США Джон Болтон.

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В Штатах уже не скрывают: вести дела с законным президентом Мадуро они не хотят, ставку сделали на Гуайдо. Но, похоже, в Белом Доме пока не научились даже правильно писать фамилию своего протеже. Официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла интересную опечатку в Джона Болтона.

— Помощник Президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своем твите, посвященном Венесуэле, указал фамилию самопровозглашенного «президента» Венесуэлы Гуайдо как Гиядо. И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений «Guiado» переводится с испанского как «управляемый», — написала она на своей странице в социальных сетях.

То, что американские политики называют борьбой за демократию — на самом деле борьба за правильную, то есть американскую демократию. Заявляет официальный представитель России при ООН Владимир Небензя. По сути же — это грубое нарушение одного из важнейших пунктов устава международной организации.

— Сегодня мы здесь рассматриваем самый типичный случай того, что называется угроза миру и безопасности, созданная угрозой применением силы против политической независимости государства, — заявил Небензя на заседании ООН.

Тем временем градус страстей на улицах Каракаса растет. В столкновениях погибли 35 демонстрантов. Но самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо эти жертвы, похоже, только раззадоривают. Он призвал своих сторонников снова выйти на улицы.

Тема:
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