Стало известно, сколько США требуют от Сирии за смерть журналиста — видео

, 11:59 Эфирная новость 77

Всю вину за гибель представительницы СМИ в городе Хомс американские власти возложили на правительственную армию САР.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Вашингтон требует от Дамаска 300 миллионов долларов за гибель своей журналистки. Мэри Колвин погибла семь лет назад во время обстрела города Хомс. Всю вину за него американцы возложили на правительственные войска. В решении суда говорится, что Колвин специально была выбрана как объект для атаки. В здание, где располагалась студия, попал снаряд.

Президент Сирии заявлял, что власти страны непричастны к трагедии. По словам Башара Асада, Колвин находилась на территории республики нелегально, а ее смерть была случайностью.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что американские власти передумали выводить войска из Сирии.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:09
Крутышка: дочь Юлии Барановской «зажгла» в челлендже от Егора Крида
13:03
Google оплатил полумиллионный штраф Роскомнадзора
12:57
Видео: поражающие последствия мощного пожара в двух ТЦ в Дагестане
12:49
В Кемеровской области автобус с пассажирами попал под поезд — фото
12:43
Ксения Собчак впервые показала подписчикам своего малыша
12:35
Видео: Стало известно, сколько тратит на перелеты иркутский губернатор
12:30
Пятый канал подводит итоги акции День Добрых Дел для Льва Лимонова
12:22
«Ночные волки» опровергли информацию о пожаре в байк-клубе Sexton
12:15
«Гордость» американских ВВС истребители F-35 спишут в ближайшие годы
12:09
«Аэрофлот» возвращает бесплатный алкоголь для пассажиров экономкласса
11:59
Стало известно, сколько США требуют от Сирии за смерть журналиста — видео
11:47
Всемирный день хиджаба отмечается 1 февраля
11:31
«Неприятно идеален»: Брежнева шутливо «прошлась» по фото Сергея Лазарева
11:21
Генпрокуратура РФ: На перевал Дятлова выезжают сотрудники прокуратуры
11:14
Видео: в мэрии Кизляра рассказали о масштабе пожара в двух ТЦ
11:03
После кражи картины Куинджи уволен хранитель Третьяковки
10:54
Составлен список самых ожидаемых боевиков 2019 года
10:49
Видео: В России скоро появятся новые стандарты школьного питания
10:43
Видео: Серый кит плавает у берегов Калифорнии
10:40
Воспитанник цирковой школы-интерната им. Никулина пропал в Москве.

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама