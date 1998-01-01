Вашингтон требует от Дамаска 300 миллионов долларов за гибель своей журналистки. Мэри Колвин погибла семь лет назад во время обстрела города Хомс. Всю вину за него американцы возложили на правительственные войска. В решении суда говорится, что Колвин специально была выбрана как объект для атаки. В здание, где располагалась студия, попал снаряд.

Президент Сирии заявлял, что власти страны непричастны к трагедии. По словам Башара Асада, Колвин находилась на территории республики нелегально, а ее смерть была случайностью.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что американские власти передумали выводить войска из Сирии.