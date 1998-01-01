Американские военные из Сирии и не думают уходить. Об этом в интервью газете The Washington Post рассказала представитель сирийских курдов. Кроме того, в Конгрессе хотят сохранить воинский контингент в арабской республике. На рассмотрение внесен законопроект, который запрещает Дональду Трампу выводить войска.

По данным журналистов, конгрессмены даже предусмотрели минимальное число военных, которые должны остаться в Сирии — полторы тысячи человек. При этом необходимость любого сокращения военного присутствия должны обосновать госсекретарь, глава Пентагона и директор Национальной разведки.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что приказ о выводе войск из Сирии подписал министр обороны США Джеймс Мэттис в декабре 2018 года перед уходом в отставку.