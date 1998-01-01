Российские военные доставили новую партию гуманитарной помощи населению города Скальбия. Он находится на границе Идлибской зоны деэскалации и сильно пострадал во время боевых действий.

Людям привезли самое необходимое — рис, мясные консервы и сахар. Местные жители вспоминают ожесточенные бои за Скальбию и гордятся тем, что террористы так и не смогли взять город. Во многом — благодаря помощи России.

— По городу было выпущено четыре тысячи минометных снарядов. Но благодаря вашей помощи и сирийской армии, мы выстояли. И теперь налаживаем нашу жизнь, — рассказывает начальник национальной гвардии Скальбии Набель Аль-Абдулла.

Первым делом представители российского центра по примирению сторон раздали продуктовые наборы школьникам и многодетным семьям. Пункты выдачи развернули на территории школы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том как разрушенный террористами город Кесаб, в котором проживают этнические армяне, возвращается к мирной жизни.